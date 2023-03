Borgere igen på barrikaderne - siger nej til gigantisk energiø

MARIAGERFJORD:Borgere på østkysten i Mariagerfjord Kommune, som i 2020 vandt kampen om kæmpevindmøller i Als Enge, gør sig klar til et nyt slag.

Borgerne fik sig et chok, da de erfarede, at direktionen i Mariagerfjord Kommune anbefaler at udlægge store dele af østkysten til "energilandskab". Det fremgår af dagsorden til økonomiudvalgets møde 29. marts.

Torsdag aften troppede ti af de kritiske borgere op til byrådets møde i Hadsund for at vise flaget. De har også sendt et åbent brev til byrådet under overskriften "Er vi sat til salg?"

Det er frygten for at få en gigantisk energiø med op til 27 vindmøller, 1100 hektar solceller og produktion af biogas i deres baghave, som igen mobiliserer borgerne på østkysten til modstand.

"Desværre står vi her igen"

- I 2020 kæmpede vi imod et vindmølleprojekt, påtænkt opført i Als enge. Det daværende byråd stemte imod projektet og besluttede, at området skulle tages ud af kommuneplanen som VE-område.

- Vi kunne derfor ånde lettet op, men nu ser det desværre ud til at vi står her igen. Og vi kan få fornemmelsen af, at Mariagerfjord kommune er ved at sælge ud, skriver borgerne i brevet til byrådet.

Kampplads

De oplever, at en stor del af det østlige Mariagerfjord Kommune er blevet kampplads for flere forskellige VE-selskaber, der ønsker at tjene "gigantiske mængder af penge" på deres landdistrikt.

Borgergruppen slår på, at en energiø ikke harmonerer med, at kommunen skal være attraktiv at bosætte sig i, og at en energiø heller ikke er i samklang med, at østkysten er et vigtigt turistområde.

Sagen om den store energiø, som selskabet BioCerc har søgt Mariagerfjord Kommune om lov til at opføre, er på økonomiudvalgets dagsorden 29. marts. Byrådet følger op på sagen, når det holder møde 27. april 2023.

Borgmester i Mariagerfjord Kommune Mogens Jespersen (V) har tidligere over for Nordjyske afvist at kommentere planerne om en energiø. Borgmesteren vil afvente byrådets beslutning i april.