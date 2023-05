Brede smil i lille landsby - nu kan stort projekt komme et skridt videre

VRENSTED:Smilene er brede i disse dage i Vrensted. Forleden havde bestyrelsen for Støtteforeningen Ane Maries Hus besøg af Sparekassen Danmark Fonden ved direktør Lars Have fra Vrå, der medbragte en donation på 250.000 kroner.

Men ikke nok med det, der var også andre gode nyheder til bestyrelsen, der arbejder for at omdanne den tidligere børnehave til et sted, hvor der er plads til sysler både inde og ude, til fred, ro og fordybelse og til at bygge bro mellem generationer.

Omkring donationen fra fonden siger bestyrelsens formand Christian Østergaard følgende:

- Jeg vil på bestyrelsen vegne rette en meget stor tak til Fonden for deres positive holdning over for vores ansøgning, som primært handlede om at bevare den gamle bygning ”Ane Maries Hus”, hvor temaet og aktiviteterne i fremtiden også skal være præget af ny og gammel landsbykultur.

Med donationen vil huset også blive indrettet med en sagfører Olesen stue, en Ane Maries Stue m.m. Der bliver også indrettet en lejlighed i vestenden af bygningen.

Planerne med Ane Maries Hus Ane Maries Stue: Formidling af landsbykulturarv, temaudstillinger, Lokalhistorisk Arkiv, materiale til slægtsforskning, også muligt kontaktsted for dansk-amerikanere, foredrag, workshops, bogsalg, dagligt ophold - også på sydvendt terrasse foran Ane Maries Stue. Loftet: Kreativt rum - kan også anvendes af eksterne kunsthåndværk - broderi, vævning, strik, hækle, male, træarbejde mm. Forfatter Knud Holst: Litterært Selskab, genoptryk og salg af værker, foredrag mm. Landsbyhaven: Ca. 3200 kvadratmeter "Ane Maries Have" midt i landsbyen åbnes for offentligheden, nye anlæg af stier og beplantning, bevarelse af gamle indgangsstier og brosten, Æblelunden - fremstilling af most, udekøkken med siddepladser - kan anvendes til kurser og events, pileflet-huler og leg til små børn, små oaser med bænke, udendørs kunst. Lejebolig, permanent udlejning med privat terrasse mod syd, ca. 80 kvadratmeter. Dertil er planen at lave et lille depot på 1. sal, et værksted for kunsthåndværk med keramik, glas, træ, maleri, arbejdende værksteder og kurser. Kilde: Støtteforeningen for Ane Maries Hus VIS MERE

- Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med at renovere bygningen indvendig, så den kan blive taget i brug til de ønskede formål, lyder det fra formanden.

- De seneste par år har vi renoveret haven og plantet frugttræer samt opført en lille scene omkring det store gamle bøgetræ. Blandt andet fordi vi var bevilget og havde penge hertil.

Med donationen fra Sparekassen Danmark Fonden og en endelig godkendelse fra Underværker under Real Dania kan støtteforeningen for Ane Maries Hus nu komme videre med renoveringen af huset. Privatfoto

- Derfor kommer den økonomiske støtte på et fantastisk tidspunkt, da vi har alle tegninger og byggetilladelser på plads, påpeger Christian Østergaard.

Klar til at gå i gang

Umiddelbart efter denne overdragelse havde Christian Østergaard yderligere en nyhed. Der er nemlig fra Underværker – Real Dania, der i 2022 donerede projektet 560.000 kr., kommet besked om, at Underværker netop har godkendt alle krav, som de havde til projektet, og det betyder, at arbejdet med renovering af Ane Maries Hus nu kan gå i gang.

Alle aftaler er indgået med håndværkerne, og arbejdet forventes afsluttet i løbet af dette år.

Begge begivenheder bragte stor glæde og optimisme hos bestyrelsens medlemmer, der afsluttede med en øl i solen.