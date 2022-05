By åbner armene for nye pædagoger

REBILD: Vil du være en af dem, der hjælper fremtidens børn og unge godt på vej i tilværelsen? Så kan du om et år nøjes med at køre til Rebild fremfor at skulle til for eksempel Aalborg eller Thisted.

Det er resultatet af en ny aftale, som Rebild Kommune har lavet med professionshøjskolen UCN. Dermed har man både levet op til regeringens ønske om at flytte studiepladser fra de større byer og g're det muligt at uddanne flere pædagoger. For det bliver der efter alt at fømme brug for om få år.

Der fødes flere børn, og samtidig laves der minimumsnormeringer i institutioner, og det kræver simpelt hen flere pædagogiske hænder. Allerede til sommer skal der således optages 103 flere pædagogstuderende end i 2020. Hvis der vel at mærke dukker ansøgninger nok op.

Tre borgmestre i spil

Aftalen glæder UCN's rektor Kristina Kristoffersen:

- Vi kan se, at behovet for flere pædagoger især gør sig gældende i Aalborg og den sydlige del af regionen. Vi har derfor haft en god dialog med borgmestrene i de tre himmerlandske kommuner, og der er enighed om, at en placering i Rebild Kommune vil være optimal, siger hun.

Det lokale seminarium ventes at få 60 pladser og blive placeret i Støvring. Præcist hvor er endnu ikke afklaret, og stedet skal lige godkendes før aftalen kan træde i kraft.

Aftalen glæder allerede Rebilds borgmester, Jesper Greth (V):

- Det er en rigtig dejlig nyhed. En videregående uddannelse vil være et kæmpe aktiv for hele Rebild Kommune. Det vil skabe en hel ny dynamik og forstærke den positive udvikling, området i forvejen. Pædagoguddannelsen må forventes også at tiltrække studerende uden for kommunen, som vi glæder os til at byde velkomne, siger Jesper Greth.