By med vokseværk: Nu er der igen nye byggegrunde på vej

ØSTERVRÅ:Frode Thule Jensen. Du er formand for borgerforeningen i Østervrå. På en skala fra et til 10 - hvor meget betyder det, at byen nu har fået tilladelse til en række nye byggegrunde af kommunen?

- Jeg er en beskeden mand, så jeg siger ni, siger Frode Thule Jensen med et smil, som dermed mere end antyder, at han er jublende glad.

Bakkevænget i Østervrå er et stort villakvarter og er det eneste sted i øjeblikket, hvor der bliver bygget nye huse. Arkivfoto: Henrik Louis

I årevis har Østervrå kæmpet for at tiltrække nye borgere og har været meget bevidste om at udvikle en strategi. Blandt andet via reklame på sociale medier.

Men god reklame nytter ikke så meget, hvis ikke de kommende tilflyttere kan bygge deres eget hus. Mange unge tilflyttere efterspørger netop muligheden for at bygge og indrette deres eget hus.

To millioner kroner

I forbindelse med budgetforliget i mandags blev politikerne i Frederikshavn Kommune enige om at afsætte to millioner kroner til byggemodning af yderligere seks til otte grunde i Østervrå.

Byen, som har cirka 1200 indbyggere, byder blandt andet på vuggestue, børnehave, skole og idrætsforening.

Indtil videre er der udstykket 31 grunde på Bakkevænget i byens udkant, hvoraf de 27 er solgt.

Ifølge lokalplanen er der mulighed for at udstykke omkring 20 byggegrunde yderligere. Så byen vokser sig stille og roligt større og større.

Måske halvandet år

- Nu har vi fået de her byggegrunde, og så går der måske halvandet år, og så er de seks af dem solgt. Og så står vi i samme situation, hvor vi igen skal bruge flere byggegrunde. Og det er jo kun glædeligt, siger Frode Thule Jensen.

Prøv at sætte nogle ord på den udvikling, der er i øjeblikket i Østervrå.



- Vi kan jo tydeligt se, at byggegrundene på Bakkevænget bliver solgt løbende, og at det efterhånden går hurtigt med at få dem solgt. Samtidig har skolen lige startet en børnehaveklasse med 29 elever. Det synes jeg da er et meget godt billede på den udvikling, Østervrå er inde i, for det er et tegn på, at det er unge mennesker, som flytter hertil, siger Frode Thule Jensen.

Ud at slå på tromme

Nu skal borgerforeningen så ud og slå på tromme og gøre reklame for de nye byggegrunde. Sidste gang byen fik tildelt nye grunde, blev der samlet penge ind hos byens erhvervsliv.

Den første borger, der købte en grund og byggede et hus på Bakkevænget, fik således overrakt 25.000 kroner som en velkomstgave.