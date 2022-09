Central trafiknerve spærret af: Søndag fejrede byen sit nye søbad

THISTED:Solen strålede og blæsten gik frisk, da Thisted søndag kunne fejre indvielsen af det nye Søbadet.

Spektrum Arkitekter og Norrøn har slået stregerne til de nye bygninger, der flankerer byens rekreative plet langs kystvejen. Bygningerne indeholder blandt andet bad og omklædning, der selvfølgelig benyttes af Thisted Vinterbadeforening og Thy Triathlon Team, men også står frit tilgængeligt for offentligheden.

Ideen er, at de gode faciliteter skal være med til at lokke endnu flere borgere til at bruge og nyde fjorden, og det var netop det aktive liv nær vandet, som borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) slog på i sin tale ved indvielsen.

- For et par år siden kom vi til at kigge nærmere på Søbadet og indså, at det ikke så særlig godt ud hernede. Derfor valgte vi at indlemme det i projektet som en del af Cold Hawaii Inland, der udgøres af en lang række spots langs fjorden, der skal være med til at gøre vandsports- og fritidslivet mere attraktivt, sagde borgmesteren og fortsatte:

- Vi kan se, projektet virker. Vi kan se ude i Spot Synopal, hvor mange mennesker, der bruger det, og så har der lige været afholdt EM i wakeboarding derude. Derudover har vi Søsportscentret, der er blevet skabt i Vilsund, og Den Blå Løber her i Thisted, der bliver brugt af rigtig mange mennesker hver dag.

- Ambitionen i Thisted Kommune er, at vi vil være bedst på vandsport og friluftsliv, og det, vi skaber her, med blandt andet Cold Hawaii og Cold Hawaii Inland, er medvirkende til, at man vælger at bo i Thy, holde ferie i Thy, drive virksomhed eller skabe kulturtilbud i Thy, hvilket alt sammen har en stor betydning for vores økonomi, også i fremtiden, tilføjede han.

Med til åbningen var Jens Øyås Møller fra Lokale- og Anlægsfonden, der er den nationale udviklingsfond for danskernes fritidsliv, som har støttet opførelsen af det nye Søbadet.

- Hvis der er noget, vi oplever i de her år, så er det, at folk vil udendørs. Det er en megatrend, der har været undervejs i mange år, men det eksploderede under corona. Ikke mindst interessen for "det blå" er kæmpestor. Vi synes, det er fantastisk, at der her ikke "kun" er etableret et sted for vinterbaderne, men for alle mulige brugere her i byen, også for turister og for de selvorganiserede, sagde Jens Øyås Møller og fortsatte:

- Det er noget af det, I kan her i Thy. I kan skabe nogle steder, hvor det er sjovt at være turist, fordi man møder de lokale. At de lokale selv er aktive, giver et meget mere troværdigt samfund at besøge som turist, men det gør det også meget mere interessant at være borger i Thy.

Søbadet har en lang historie, der går helt tilbage til 1920'erne. Det var kalkværksejer og købmand H. N. Thykier, der skabte pladsen ved at læsse opfyld ud i fjorden, og dermed opstod Thykiers Have.

I løbet af 1930'erne blev der lavet en zoologisk have på området, som dog blev gennemskåret af Kystvejen, da denne blev etableret i 1950'erne. Siden dengang har Søbadet været det foretrukne badested for Thisteds indbyggere.

Det er altså efterhånden flere generationer, der har gode bademinder fra Søbadet, og søndag var der da også thyboere i alle aldre til stede for at deltage i fejringen. Fra helt små børn, der spillede bold med mor og far på den grønne plæne, til bedsteforældre, der tog et hvil i solen på én af de nyligt opstillede bænke.

I anledning af fejringen var Kystvejen spærret, så gående og cyklister kunne færdes ved Søbadet og langs Den blå Løber i fred og ro.

Foodtrucks med mad, is og drikkevarer havde taget opstilling på vejbanen for at servicere de lækkersultne, og rigtig mange havde valgt at bruge lidt af deres søndag på at opleve indvielsen.

Der var selvfølgelig arrangeret forskellige aktiviteter ved vandet, som man kunne boltre sig med, herunder var der mulighed for at prøve kræfter med kajaksejlads, mens en naturvejleder arrangerede Limfjordssafari for børnene.

Og så blev der selvfølgelig badet, for en rigtig vandhund holder sig ikke tilbage, bare fordi der står september på kalenderen.

Indvielse Søbadet Thisted