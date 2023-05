Centrale toiletter i populær badeby lukkes for offentligheden

BLOKHUS:Siden 2017 har det været muligt for trængende gæster i Blokhus at benytte toiletfaciliteterne hos Kalstrup Livsstilshus på Torvet i Blokhus.

Nu er det slut.

Det skyldes, at det ikke har været muligt at nå til enighed om prisen på rengøringen af de toiletter, som Kalstrup Livsstilshus indtil i mandags har haft åben for offentligheden.

I sidste uge modtog Per Kalstrup fra Kalstrup Livsstilshus en opsigelse fra Jammerbugt Kommune, og derfor blev toiletterne, som er beliggende i stuetagen, lukket for adgang.

Ifølge borgmester Mogens Chr. Gade (V) drøftede økonomiudvalget sagen på seneste møde, hvor der var enighed om, at kommunen ikke kunne imødekomme det økonomiske krav for en fortsættelse af aftalen.

- Vi fik besked fra Per Kalstrup om, at rengøringen ville koste 83.000 kroner mere om året, hvilket svarer til en stigning på 45 procent i forhold til den pris, vi hidtil har betalt, siger Mogens Chr. Gade.

- Det er et prisforlangende, der er skudt helt over mål i forhold til, hvad vi kan og vil betale. Vi var enige om, at det var en voldsom stigning. Men ærgerligt er det – for vi er selvfølgelig klar til at fortsætte det gode samarbejde på de nuværende vilkår, siger han og fortsætter:

- Vi kan dog ikke acceptere sådan en prisstigning, som er langt højere end den almindelige prisfremskrivning. Samtidig ved vi, at vi kan få gjort rent til en helt anden pris, hvis vi entrerer med et rengøringsfirma.

Samme pris siden 2017

Per Kalstrup oplyser til Nordjyske, at han ikke har hævet prisen siden 2017, og derfor finder han det ikke rimeligt at sige, at han har hævet prisen med 45 procent.

- Hvis de mener, at jeg er grådig, og de synes, at det er en vanvittig stigning, kan man jo dele det ud på de syv år, hvor vi har holdt prisen i ro, siger han.

Blokhus er en yderst populær feriedestination, og pt. er der adgang til offentlige toiletter ved busholdepladsen og på stranden.

Ifølge Per Kalstrup har Jammerbugt Kommune siden 2017 betalt Kalstrup Livsstilshus 162.000 kroner om året for at varetage opgaven med at renholde de offentlige toiletter.

- Vi har toiletterne tilgængelige 364 dage om året, og det er en tung byrde. Det er ikke nok at rengøre et toilet om morgenen - det kræver rengøring flere gange om dagen. Vi har to rengøringsfolk tilknyttet, og i lighed men alt andet er deres produkt også steget, siger Per Kalstrup og fortsætter:

- Vi vil rigtig gerne hjælpe byen, og det har vi altid gjort, men det har også kostet os penge hvert år. Vores virksomhed er - i lighed med andre - presset på grund af prisstigninger, og det er ikke sådan, at vi bare kan blive ved med at acceptere, at vi har et underskud på at drive offentlige toiletter, siger Per Kalstrup.

- Hvis kommunen kan drive offentlige toiletter andre steder for færre penge, og vi slipper for at tabe penge på opgaven, er det en win-win for både kommune og Kalstrup, så det kan jeg kun bakke op omkring, fastslår han.

En løsning på vej

Selv om Kalstrup Livsstilhus nu har lukket de offentlige toiletter, som ligger centralt i Blokhus, er der mulighed for at forrette sin nødtørft på de offentlige toiletter på stranden i Blokhus og ved busholdepladsen.

Desuden er Jammerbugt Kommune i gang med at finde en løsning, der sikrer, at der er tilstrækkeligt med toiletfaciliteter i den kommende højsæson.

- Vi er enige om, at vi må sørge for, at der er adgang til toiletfaciliteter, som modsvarer efterspørgslen. Derfor er tanken at leje nogle toiletvogne, så vi kan kompensere for, at aftalen med Kalstrup ikke kan køre videre, siger Mogens Chr. Gade.

Udover de nuværende offentlige toiletter, vil Jammerbugt Kommune nu finde en løsning med toiletvogne.

Ikke passende for en turistdestination

At de offentlige toiletter hos Kalstrup Livsstilshus nu formentlig afløses af midlertidige toiletvogne, er ikke en løsning, som tjener Blokhus, mener Per Kalstrup.

- Skal jeg være ærlig, synes jeg, at det er pinligt. Der er gået mange år med at skabe et godt image omkring Blokhus, og vi har været med i 14 år, hvor vi har kunnet se en positiv udvikling. I dag er der masser af helårsåbne butikker og restauranter, og vi tiltrækker et købestærkt publikum, så noget har vi gjort rigtigt, siger han.

- Jeg kan også se på overnatningstallene, at de stiger med en procentdel hvert år, og man må antage, at toiletbesøgene stiger i samme takt. Efter min mening er toiletforhold og parkeringspladser ekstreme vigtige parametre i forhold til at servicere de gæster, der kommer til destinationen, siger Per Kalstrup og henviser til Kalstrups egen parkeringsplads, der ikke kun er forbeholdt kunder men benyttes af alle.