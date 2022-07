Danmarks billigste villa solgt til spotpris - og ja, den ligger i Nordjylland

BRØNDEN:De fleste vil nok mene, at 80.000 kroner ikke er særligt mange penge at forlange for et hus, men ikke desto mindre har køberen af Danmarks billigste villa fået det for halvt så meget.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Huset, der ligger i den lille nordjyske by Brønden, sikrede sig titlen som landets billigste, da det kom på markedet tilbage i april for 79.000 kroner.

Men køberen - som slog til efter omtrent to måneder - har altså være knap så gavmild: Ifølge den netop tinglyste salgspris har de fået deres navn på skødet for blot 40.000 kroner.

Der venter dem lidt af en opgave, for der er nemlig rigeligt at gå i gang med i det 71 kvadratmeter store hus:

Udover, at der ”må påregnes indvendig istandsættelse, inden det kan tages i brug” - som der stod i salgsmaterialet hos Villadsen Ejendomshandel - skal der blandt andet en ny varmeforsyning til, ligesom der heller ikke er nogen garanti for funktionen og lovligheden af elinstallationerne i huset.

Billigt område

Frederikshavn Kommune, hvori villaen ligger, er et af de billigere områder at købe bolig i landet, ifølge Boligas salgstal for det første halve år af 2022:

I den periode gav huskøberne på det landsdækkende boligmarked i gennemsnit 18.200 kroner per kvadratmeter, hvor 11.800 kroner var nok til at købe en kvadratmeter villa i den nordjyske kommune.

Den nye ejer af det billige hus i Brønden gav dog ikke i nærheden af så meget for en kvadratmeter i sin nye bolig: Her kan salgsprisen nemlig omregnes til en beskeden kvadratmeterpris på 560 kroner.

Se den tidligere salgsopstilling her: