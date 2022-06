De siger stop for ambitiøst projekt til 280 millioner i centrum

HOBRO:Mariagerfjord Kommunes økonomiudvalg hugger bremsen i og siger stop for et ambitiøst projekt i centrum af Hobro til en anslået pris af 285 millioner kroner.

Dermed tyder alt på, at visionen om et nyt kultur- og rådhus i hjertet af Hobro, der skulle pumpe liv og aktivitet ud byen, ikke bliver til noget lige foreløbig.

I hvert fald ikke i denne byrådsperiode, vurderer borgmester Mogens Jespersen fra Venstre. Årsagen til, at projektet lægges ned er, at økonomien er under pres.

- Det er altid træls at stoppe et projekt, men vi er nødt til at være realistiske. - Vi vil aldrig få lov at bygge for 280 millioner, eller 300 millioner kroner, som det sikkert vil stige til undervejs. Det har ikke en jordisk chance, vurderer Mogens Jespersen.

- Den nye aftale mellem KL og regeringen betyder, at vi i Mariagerfjord Kommune får væsentligt færre penge til anlæg. Anlægsrammen bliver sat ned med 20 procent, fortæller borgmesteren.

Planerne for det nye kultur- og rådhus på Store Torv i Hobro var at samle alle de kommunale administrationer i Hobro, som i dag ligger i Korsgade og på Nordre Kajgade.

Det var planen, at Store Torv og gågaden i Hobro skulle have nye vitaminer i form af et kombineret kultur- og rådhus. Arkivfoto: Lars Pauli Foto: Lars Pauli

I samme omgang skulle biblioteket bringes up to date. Ud over biblioteket skulle den gamle Andelskasse, hvor der i dag er Borgerservice, bringes i spil.

Også den nuværende "Matasbygning" Adelgade 28 indgik i planerne. Da der var auktion over ejendommen i 2020 bød kommunen, men blev overbudt af privatmand.

- Hvis vi så havde valgt at fortsætte alligevel (beslutningen bliver først taget på byrådsmødet onsdag 22. juni 2022) ville vi være nødsaget til at købe bygningen af ejerne, oplyser borgmesteren til Nordjyske.

En 10-års plan

Hvis byrådet er enig i, at der skal sættes stop for det ambitiøse kultur- og rådhusprojekt, bliver der luft til at kigge på mindre dyre anlæg.

- Vi opfordrer til, at vi sætter os ned og laver en prioriteret liste over, hvad vi vil lave af anlæg i Mariagerfjord kommune de næste 10 år, siger Mogens Jespersen.

Højt på Mogens Jespersens liste står nyt sundhedshus ved Hobro Sygehus. Han understreger, at det er en skal-opgave for Mariagerfjord Kommune.

- Når det nye supersygehus i Aalborg er færdig, bliver det med 2000 færre sengepladser. Dem skal vi 11 nordjyske kommuner finde, så de er klar, siger Mogens Jespersen.

Også ideen om et campus ved Hobro havn, som HEG Himmerland ønsker at realisere, bør få en plads på listen, mener han.

- Campus på havnen er det ikke os, der skal bygge, men vi skal lave infrastrukturen til det, siger Mogens Jespersen.

Skitse fra forundersøgelse til et nyt kultur- og rådhus på Store Torv i Hobro.

- Vi har gang i en hel masse projekter, og det er ikke kun i Hobro. Vi vil lave cykelsti hele vejen rundt om fjorden, vi vil gerne være med i Kilometermolen i Als, vi er godt i gang med skolen i Mariager og også skolen i Als skal renoveres, nævner Mogens Jespersen.