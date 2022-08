Den gamle tankstation må vige: Nye boliger på vej til Øster Brønderslev

ØSTER BRØNDERSLEV: Et nyt boligområde ved Elmevej i Øster Brønderslev er nu på vej til at blive virkelighed. Således skal der nu sættes gang i udarbejdelsen af både kommuneplantillæg og lokalplan, som muliggør projektet.

Boligprojektet giver mulighed for etablering af 12 boliger på grunden Elmevej 22, der rummer en nedlagt tankstation. Ifølge et udkast vil der blive tale om dobbelthuse med fem boliger på 104 kvadratmeter samt syv boliger på 90 kvadratmeter. Sammenlagt er det pågældende areal på 4765 kvadratmeter.

Sådan her ser en skitse over boligprojektet på Elmevej 22 ud. I alt bliver der plads til 12 boliger - fordelt på seks dobbelthuse. Illustration: Arkitektfirmaet Signatura

I forbindelse med fordebatten er der indkommet forslag om at udvide projektet til også at omfatte Elmevej 20. Ansøgeren bag projektet oplyser dog, at den mulighed har været undersøgt - men dels skønnes det ikke at være rentabelt, og dels er Elmevej 20 ikke længere til salg. Ejendommen vil dog på et senere tidspunkt kunne indlemmes i projektet, idet kommuneplanen allerede giver mulighed for det.

I fordebatten er der i øvrigt udtrykt bekymring omkring parkeringsforholdene i området. Men ifølge forvaltningen er der i projektet disponeret med 21 parkeringspladser til de 12 boliger - hvilket overstiger de kommunale kravet om 1,5 parkeringspladser per tæt-lave bolig. Antallet af parkeringspladser bekymrer dermed ikke Brønderslev Kommune.

- For Øster Brønderslev er der rigtigt, rigtigt fint, at der kommer et boligområde i stedet for en tankstation, som bare ligger hen i dag. Og med hensyn til parkeringsforholdene så kommer der faktisk flere parkeringspladser, end det der skal være, siger Peter Stecher (K), formand for teknik- og miljøudvalget.

Derfor var det med glæde, at politikerne igangsatte planarbejdet.