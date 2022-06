Den her plads koster 10 millioner kroner - og folk klapper begejstret hver aften

SKAGEN:I 2019 blev den nye Solnedgangsplads i Gl. Skagen indviet. Men det er først nu, at politikerne i teknisk udvalg i Frederikshavn Kommune bliver præsenteret for anlægsregnskabet.

- Jeg ved faktisk ikke, hvorfor vi først får regnskabet nu. Jeg ved bare, at vi er både stolte og glade over resultatet af den omfattende renovering, som er alle pengene værd, siger formanden for teknisk udvalg, Karsten Thomsen (S).

Den nye Solnedgangsplads kostede knap 10 millioner kroner at anlægge.

Den gamle var efterhånden blevet slidt i kanterne, og da pladsen er både elsket og berømt i sådan en grad, at folk klapper solen ned hver aften , blev de helt store armbevægelser sat i sving for at gøre pladsen endnu mere unik.

RealDania gav 5,5 millioner kroner til den nye Solnedgangsplads. Foto: Peter Broen

Og unik blev den - især med den store solskive med de runde cirkler, som lyser op, når solen rammer.

Der blev holdt arkitektkonkurrence i bestræbelserne på at få tegnet de helt rigtige streger, og af regnskabet kan man se, at RealDania, Inger og Asker Larsens Fond samt Nord Energi har givet 7.550.189 kroner til projektet, mens Frederikshavn Kommune har givet 2.264.090 kroner.

Solnedgangspladsen blev sidste år hædret af Statens Kunstfond, som noterer sig, at det er lykkedes at forene Skagens magi med en foranstaltning, som skal beskytte klitrækken og det lille samfund i Højen mod havet.