Den nye borgerforening er mere end juletræsfest. Den vil også være med til at præge lokalpolitiske emner

FJERRITSLEV:I juni 2021 fik Fjerritslev igen en borgerforening, og nu er det blevet tid til den første generalforsamling i foreningen, som har et andet fokus end den tidligere, der blev nedlagt for flere år siden.

Det er nemlig ikke aktiviteter som juletræsfester, fastelavn og bankospil, der præger foreningens program. Derimod er det mere politiskorienterede sager, som foreningen arbejder med.

- Vores ønske er at blive en form for paraplyorganisation for Fjerritslev og være et fælles talerør i forhold til Jammerbugt Kommune. For at sikre at vi har en fælles holdning til byens udvikling, har vi derfor tæt kontakt med byens øvrige foreninger, siger Jens Sørensen.

Siden foreningen så dagens lys har bestyrelsen været involveret i en lang række projekter. For eksempelhar borgerforeningen og Fjerritslev Handelsstandsforening været repræsenteret med fire medlemmer, som har haft mulighed for at præge udviklingen af midtbyen.

- De erhvervsdrivende i midtbyen har været bekymret for, at handlen ville rykke ud til området ved Netto, og nu er det lykkedes at sikre, at eventuelle kommende fødevarebutikker etableres i området ved den nu lukkede Aldi og Meny, siger Jens Sørensen.

- En af opgaverne var at finde ud af, hvor evt. kommende dagligvarebutikker må ligge. Byens butikker ser helst, at dagligvarebutikker ligger i bymidten, så vi ikke bliver en by med dagligvarebutikker i periferien af byen. Derimod skal vi være en by, hvor dagligvarehandelen foregår i midtbyen, så de små butikker kan bevares, siger Jens Sørensen.

Jens Sørensen finder det vigtigt for området, at der er et fælles talerør i forhold til blandt andet Jammerbugt Kommune. Foto: Martin Damgård

Borgerforeningen forsøger desuden at medvirke til, at det bliver muligt at rekruttere læger til Fjerritslev.

- Vi har ingen intentioner om at kritisere det bestående tilbud, men som borgerforening er vi interesseret i, at der på sigt kommer en praksis med faste læger, siger Jens Sørensen.

Vil sikre tilflytning

Står det til borgerforeningen skal Fjerritslev lykkes med - ikke blot tiltrække læger - men også nye borgere. Ifølge Jens Sørensen har området været præget af stor fraflytning, men det billede skal vendes, og derfor er der i øjeblikket ved at blive lavet en film, der skal vise områdets herligheder. Der er dog også nødvendigt at tænke i nye og attraktive boformer, mener formanden.

- Hvis området skal have flere indbyggere og der skal være nogle, der synes, at vi er interessante, skal det være nogle andre tilbud. Det er ikke tilstrækkeligt at tilbyde en firkantet grund på en villavej, og derfor er det nødvendigt at tænke, hvordan vi kan bringe andre muligheder i spil, siger Jens Sørensen og foreslår, at man bringer områder i udkanten af Fjerritslev i spil.

- Eksempelvis Kollerup, som ligger tæt på byen og som har attraktiv natur, er oplagt at benytte til bofællesskaber, rækkehuse mv., siger han og håber, at det bliver muligt at afholde et debatmøde omkring dette.

Efterlyser frivillige

Den tidligere borgerforening varetog opsætning af flag i byen til festlige lejligheder - nu er det handelsstandsforeningen, der står for opgaven.

For at aflaste handelsstandsforeningen vil borgerforeningen gerne påtage sig denne opgave.

- Handelsstandsforeningen har mange opgaver i forvejen, så vi håber, at vi kan finde frivillige til at hjælpe os med opgaven, siger Jens Sørensen, der håber på, at minimum fem hjælpsomme borgere vil melde sig under fanerne.

Helt aktuelt har borgerforeningen, i samarbejde med kunstkomiteen i Fjerritslev og Rotary Han Herred, taget fat på opgaven med en kommende renovering af Planetstien, som går fra Fjerritslev til Kollerup Strand. Det er i øvrigt en opgave, som elever fra Fjerritslev Gymnasium er involveret i.

I forbindelse med generalforsamlingen, der finder sted 27. marts i Tinghuset, håber Jens Sørensen, at der vil møde yngre borgere op, som har lyst til at være med i bestyrelsen eller som frivillige.

- Vi vil gerne være i stand til at tilgodese de ønsker, som den yngre generation har, og derfor er det en fordel, at vi også har repræsentation af dem i bestyrelsen.