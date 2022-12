Den positive nyhed er, at der er fjernvarme på vej. Den negative er, at borgerne må vente to år

NØRHALNE:Det var ikke kun kaffen og kagen, der blev serveret i Nørhalne Forsamlingshus, som havde trukket byens borgere af huse tirsdag aften.

Ud fra antallet af fremmødte at dømme er interessen for at få serveret fakta omkring fjernvarme nemlig ganske stor. Omkring 300 var mødt op, og af hensyn til pladsen var det nødvendigt at afholde to møder.

Forsamlingshuset var stuvende fuldt, og der måtte afholdes to møder for at skabe plads til alle tilmeldte. Foto: Henrik Bo

Nørhalne Borgerforening har været tovholder og bindeleddet mellem byen og Aalborg Forsyning, og Niels Ole Jensen fra borgerforeningen glæder sig over den store interesse, som samtidig er med til at give en tro på, at den nødvendige opbakning er til stede. Det kræver nemlig en tilslutning på mindst 60 procent af det potentielle beregningsareal, hvis Aalborg Forsyning skal realisere projektet.

- De 60 procent er nøglen til at komme i gang, siger energiforsyningschef i Aalborg Forsyning, Jesper Møller Larsen, der deltog på de to borgermøder.

I de næste måneder er der halv pris på omkostningen til tilslutning. Foto: Henrik Bo

Og meget tyder på, at det er sandsynligt at nå det mål.

- Vi lavede en uofficiel markedsundersøgelse, idet vi spurgte, hvor mange der var indstillet på at få fjernvarme, og her rakte et par hundrede personer hånden op, siger Niels Ole Nielsen.

Trods aftenens umiddelbare tilkendegivelse må borgerne i Nørhalne væbne sig med tålmodighed, før de kan åbne for fjernvarmen. Pt. hedder tidshorisonten tredje kvartal 2024.

- Vi tør ikke være for optimistiske i forhold til tidsplanerne, men vi håber, at vi kan komme hurtigere i gang. Vores tidsplan pt. er, at vi starter anlægsprojektet næste år og kobler de første forbrugere på sidst i 2024, siger Jesper Møller Larsen.

Den forholdsvis lange tidshorisont gav anledning til en del frustrationer, siger Niels Ole Nielsen.

- Man havde nok håbet, at det kunne have gået hurtigere.

Borgerne i Nørhalne havde håbet, at de ikke skulle vente omkring to år på at få fjernvarme. Foto: Henrik Bo

Kommunegrænsen er ikke nogen barriere

I alt kan 530 kunder i Nørhalne potentielt få udrullet fjernvarme - 400 af dem har i dag naturgas eller olie, mens resten har el, varmepumper og biomasse/pillefyr.

En kort overgang var det på tale, at Aabybro Fjernvarme skulle forsyne borgerne i Nørhalne, men dette projekt blev opgivet, og i stedet har naboerne i Aalborg meldt sig på banen.

- Vores ejere er Aalborg Kommune, som har en vision om, at Aalborg Forsyning skal levere grøn og billig varme i hele kommunen, men der er nogle grænsetilfælde som eksempelvis Guldbæk og Nørhalne, hvor det, ud fra et samfundsøkonomisk hensyn, vil være bedst, at Aalborg Forsyning leverer varmen. Det vil være markant dyrere at forsyne forbrugerne i Nørhalne fra Aabybro, og derfor går vi gerne ind i et projekt i en anden kommune, hvis det giver mening, siger han.

Der blev foretaget en håndsoprækning for at lodde stemningen blandt de fremmødte. Og umiddelbart er der opbakning til fjernvarmeprojektet. Foto: Henrik Bo

Halv pris i en periode

Normalprisen for at blive tilsluttet fjernvarme er 25.000 kroner, men frem til 1. maj tilbyder Aalborg Forsyning halv pris på tilslutningen. Ydermere vil man blive opkrævet et tillæg på 39 kroner pr. kvadratmeter, som skal betales i 20 år - dvs. at et hus på eksempelvis 160 kvadratmeter skal betale 6.240 kroner pr år.

- På Aalborg Forsynings hjemmeside kan man få et specifikt tilbud, og det vil jeg gerne opfordre folk til at gøre, hvis man overvejer at få fjernvarme. Samtidig er det vigtigt, at man er opmærksom på borgere, som ikke har adgang til en computer. De kan i stedet henvende sig til Aalborg Forsyning eller til borgerforeningen, siger Niels Ole Nielsen, der oplyser, at borgerforeningen i den kommende tid vil uddele flyers med information om projektet.

Ifølge Niels Ole Nielsen er planen at opsætte et barometer ved forsamlingshuset, som indikerer, hvor langt, byen er nået i forhold til at opnå den nødvendige tilslutning.