Direktør forventer sig meget af nyt feriecenter til trecifret millionbeløb

SKAGEN:Det vækker stor glæde, at storfiskeren Henning Kjeldsen har besluttet at investere et enormt millionbeløb i et nyt feriecenter i Skagen.

Henning Kjeldsen ønsker ikke selv at udtale sig om projektet til Det Nordjyske Mediehus. Men selve opførelsen af feriecenteret skal udføres af entreprenørvirksomheden Trigon A/S i Frederikshavn - og herfra udtrykkes der stor begejstring:

- Det er jo sindssygt spændende. Det er jo lige i Trigons ånd også at lave noget, der er med til at udvikle kommunen. Og det tror vi på, at det her er. Potentialet er kæmpestort - ikke bare for projektet her, men også for alle andre i Skagen, fordi det kan være med til at hive gæster til området hele året rundt, siger Mikkel Mørk Westergaard, der er administrerende direktør for Trigon A/S.

Et stort projekt

Feriecenteret skal opføres i den sydlige del af området "Lille Skagen" - der tidligere husede den nu nedrevne Hedeboskolen. Projektområdet ejes af Trigon A/S, der tidligere har opført 86 boliger på arealet - og nu udnyttes så også den sidste del af arealet - Henning Kjeldsen har købt grunden, hvor feriecenteret skal være og optræder dermed som bygherre.

Det er i øvrigt kun en lille måned siden, at Henning Kjeldsen og Trigon A/S præsenterede et andet stort Skagen-projekt i samarbejde. Dengang handlede det om det maritime museumsprojekt Maskinrummet på Skagen Havn.

Det helt nye feriecenter kommer til at omfatte 10.000 etagekvadratmeter. Feriecenteret kommer til at rumme et hotel med 50 værelser - og derudover bliver der en række nyopførte 10-personers sommerhuse.

Selve hovedbygningen af feriecenteret vil udover hotel komme til at rumme café- og restaurantområde, indendørs legeland og et stort badeland med wellness-faciliteter.

Selve hovedbygningen vil blive opført, så den rejser sig skrånende fra landskabet - som en bakke med feriecenteret under sig. Det skrånende tag får det højeste punkt i sydøstlig retning - og der bliver adgang til taget, hvor man fra toppen vil kunne se ud over både Skagen og Gl. Skagen.

Trigon-direktøren Mikkel Mørk Westergaard ønsker ikke at sætte et præcist beløb på, hvad projektet koster at realisere - men indrømmer dog, at "det vil jo nok blive et trecifret millionbeløb".

- Det er selvfølgelig sindssygt fedt at lande sådan et projekt i den her størrelsesorden. Vi er rigtigt glade og utroligt stolte over, at man tror på os, tilføjer Mikkel Mørk Westergaard.

Opførelsen af det nye hotel- og feriecenter i Lille Skagen ventes igangsat i løbet af 2023 - og det forventes at være klar ved udgangen af 2024.

Langsigtede planer med Lille Skagen "Lille Skagen" har som en ny og attraktiv bydel været flere år undervejs. Allerede i 2015 overtog entreprenørvirksomheden Trigon A/S området, da Frederikshavn Kommune solgte de nedrivningsmodne bygninger, der havde huset den lokale folkeskole, Hedeboskolen. Siden har der været arbejdet planer for området, hvor de allerede er opført 86 boliger. Foruden boligerne har Trigon også opført yderligere to ejendomme, der er blevet skænket til henholdsvis Kræftens Bekæmpelse og Scleroseforeningen. Begge organisationer spiller en særlig rolle for den nordjyske virksomhed, idet A/S Trigon er ejet af en almennyttig fond, "Civilingeniør Bent Bøgh og hustru Inge Bøghs Fond" også kendt som Trigon Fonden, som blandt andet har til formål at støtte forskning i kræft og sklerose. Siden overtagelsen af grunden har der ligeledes været leget med flere planer af flere omgange, om at opføre et feriecenter, blot uden hotel-delen. Den er kommet til efter storfiskeren Henning Kjeldsen er gået ind i projektet og sammen, har de vurderet at det skulle være et hotel- og feriecenter. Kilde: Trigon A/S VIS MERE

Borgmester hilser center velkommen

Borgmester Birgit S. Hansen (S) synes, det lyder godt med et nyt feriecenter i Skagen.

- Et af kommunens vækstspor er turisme herunder helårsturisme, og det er godt for vores kommune, at folk byder ind med et projekt, der skaber arbejdspladser og handel, siger borgmesteren.

Kjeldsens to projekter - Maskinrummet og det kommende feriecenter - er ikke blevet sendt ind som ansøgninger til kommunen endnu.

-Men begge projekter kan opføres inden for de eksisterende lokalplaner. Når vi får en ansøgning vil det tage cirka seks måneder, før sagen er færdigbehandlet i det kommunale system, oplyser Birgit S. Hansen.

Hun forklarer, at selvom byggeriet er tilladt ifølge lokalplanen, skal projektet ud i offentlig høring.

Godkendelsen kan trække ud, hvis Henning Kjeldsen og Trigon udfordrer lokalplanerne.

- Det har vi ikke hørt, at man vil, men det hænder, at folk for eksempel vil bygge højere eller placere bygningen på en anden måde, og så må vi jo ind og se på de ønsker, siger borgmesteren.

Hvad med svømmehallen?

Skagen har i forvejen en offentlig svømmehal i forbindelse med Skagen Kultur- og Fritidscenter, som ligger inde i midtbyen. Her har skagboerne deres skolesvømning, ligesom svømmehallen også bruges af dykkerklubben og andre foreninger.

- Mit håb er, at svømmehallen ikke bliver en konkurrent men et supplement. Vi skal naturligvis have en snak med Kultur- og Fritidscentret, når vi har fået en konkret henvendelse på et projekt om et feriecenter i Lille Skagen, siger Birgit S. Hansen.

Det er i øvrigt anden gang, at Trigon præsenterer et projekt med en svømmehal. I 2016 forsøgte man forgæves, at lukke den kommunale svømmehal og flytte den ud til en ny svømmehal i Lille Skagen, hvor kommunen skulle deponere 50 millioner kroner til svømmehallen, men det afviste byrådet.