Det bliver kommunens største - markant byggeri skrider godt frem

SINDAL:På kanten af Vendsyssels bakkeøer med nær kontakt til Sindal by er et markant byggeri godt på vej. Hjørring Kommune er ved at bygge et nyt ældrecenter, der bliver kommunens største.

NCC er bygherre på Vendelbo Plejecenter, der med sin placering på én gang kan drage fordel af landskabets kvaliteter og den bynære placering.

Alle spær er nu rejst på det første af seks boenheder, og de næste fem er på i forskellige stadier i byggeriet, ligesom grunden også er lagt til den centralt placerede centerbygning. Det skriver NCC i en pressemeddelelse.

De seks boenheder er næsten ens. Foto: Johny Kristensen

NCC er kommet godt i gang med byggeriet af det nye Vendelbocenter i Sindal, der består af en centerdel med træningsfaciliteter, aktivitetscenter, sygeplejeklinik, café/dagtilbud og administration samt seks boenheder med 16 plejeboliger i hver. I alt 10.000 kvadratmeter.

Det hele er bundet sammen af tre forbindelsesgange. Bygningerne består af ydervægge i trækassetter, som skal beklædes med træ i termowood, enkelte ydervægge og indervægge udføres i genbrugstegl og øvrige indervægge i betonelementer, gips og porebeton.

Mange med

- Hjørring kommune bygger kommunens største ældrecenter og har haft en bred repræsentation af både medarbejderne, beboerne og de frivillige med i arbejdet, så vi får det bedst mulige center, siger Henrik Bøgeskov Lolholm, projektchef i Hjørring Kommune.

Tagkonstruktionen udføres i limtræ og saksespær, som beklædes med stålpladetag, hvor der etableres ovenlys i hver plejebolig for at sikre et godt og behageligt lys i de enkelte boliger.

Helt aktuelt arbejdes der på alle byggefelterne i byggeriet. På det første par boenheder arbejdes der med tagopbygning og spærmontage, og på den sidste boenhed har holdet netop etableret sandpuden forud for støbningen af fundamenter.

På én enkelt boenhed har vi hele 87 typer af spær og det er lidt af et puslespil. Foto: Johny Kristensen

I centerbygningen er der blevet fyldt til omkring kælderkonstruktionen, og arbejdet er gået i gang med fundamenter i terræn på østsiden af kælderen.

- De seks boenheder er næsten ens, nogle er spejlvendte, og der er forskel i sammenbygningerne, men det er nok til, at vi har glæde af en vis gentagelseseffekt på projektet. Det er grunden til, at vi er i gang med alle seks enheder på samme tid, men i forskellige led i processen, fortæller Nick Hjorth Hellner Nielsen, senior projektchef i NCC Building i Nordjylland.

Et puslespil

Byggeriet byder på en udfordrende spærkonstruktion af saksespær; de største i centerbygningen har et spænd på 24 meter og en højde på syv meter.

Byggeriet byder på en udfordrende spærkonstruktion af saksespær. Foto: Johny Kristensen

- Det er jo bare spær, kan man sige, men på én enkelt boenhed har vi hele 87 typer af spær, og det er faktisk lidt af et puslespil, vi monterer, fortæller Nick Hjorth Hellner Nielsen.

På projektet skal der i alt monteres omkring 4000 kvadratmeter trækassetter, elementer og facadebeklædning, 850 meter limtræ af varierende dimensioner og hele 1222 stk. saksespær.

Der skal monteres 9750 kvadratmeter stålpladetag, hvori der skal monteres 136 stk. ovenlysvinduer og et ovenlysbånd, ligesom der skal monteres 570 kvadratmeter solceller i taget.

I forbindelse med et renoverings- og nedbrydningsprojekt af den tidligere børneafdeling på sygehuset i Hjørring er der nedtaget teglsten og teglstensskaller, hvoraf 32.560 stk. genbrugsteglsten og 23.000 stk. teglstensskaller skal genbruges i byggeriet af plejecenteret.

Det nye center er tegnet af Cubo Arkitekter, der også er totalrådgiver på projektet. Øvrige samarbejdspartnere på projektet er Skaarup Landskab og NIRAS Aalborg.

Det nye Vendelbocenter forventes at stå klar til indflytning i sommeren 2024.