Det kan ikke passe! Kolonihaveejer rystet over kæmpe gebyr

HADSUND:28.000 kroner om året for en genbrugsbeholder! Det lyder som en helt vild pris, også selv om der er inflation i samfundet og priserne stiger.

Kjeld Jellesen, næstformand i Kolonihaveforeningen Fjordglimt, studsede og tænkte "Det kan ikke passe", da han i december sidste år så den ejendomsskatteopkrævning, Mariagerfjord Kommune havde sendt til Fjordglimt.

Opkrævningen var poppet op i e-Boks hos formanden i Fjordglimt, som kontaktede Kjeld Jellesen. Han er typen, som altid kigger grundigt på sine regninger. Og det viste sig, at hans skepsis var velbegrundet.

De 89 kolonister rundt om i Mariagerfjord Kommune kan takke Kjeld Jellesen for, at de ikke skal betale overpris. Kjeld Jellesen klagede, og kommunen måtte lægge sig fladt ned.

Kolonihaveforeningen Fjordglimt Kolonihaveforeningen Fjordglimt ligger på Tempovej i Hadsund.

Den blev stiftet i 1986 og består af 30 haver samt et fællesareal, alt sammen lejet af kommunen.

Har man lyst til at få en kolonihave, er man til velkommen til at kontakte bestyrelsen for at høre om mulighederne

Der etableres ikke nye haver og interesserede må derfor afvente, at en have bliver til ”salg”.

Kun beboere i Mariagerfjord Kommune kan komme i betragtning. VIS MERE

Prisen skruet op

Som noget nyt skal kolonihaveejere sortere til genbrug, og det kræver en ny beholder at putte papir, metal og mælkekartoner i. Derfor har Mariagerfjord Kommune skruet op for genbrugsgebyret.

Administrationen havde beregnet gebyret til 937 kroner om året. I Fjordglimt i Hadsund gav det en udgift på helt nøjagtig 28.110 kroner, som bestyrelsen skulle opkræve hos sine 30 kolonister.

Kjeld Jellesen sad ikke på hænderne. Han skrev til kommunen og klagede over gebyrets størrelse. Da han ikke i første omgang fik svar, gik han skridtet videre:

- Jeg skrev til borgmesteren, og så blev jeg ringet op af forvaltningen. De sagde, de var kommet til at lave en fejl, fortæller Kjeld Jellesen.

Gebyr for genbrug i kolonihaver Nu skal kolonihaver i Mariagerfjord Kommune også have genbrugsbeholder. Det berører fire kolonihaveforeninger med i alt 89 kolonihaver.

I Mariagerfjord Kommune udregnede forvaltningen gebyret for den nye genbrugsbeholder til kolonihaver forkert - de havde brugt en faktor 1 ved udregning af gebyret i stedet for en faktor 0,21.

Kolonihaver skal i udgangspunktet slippe billigere, fordi ejerne jo ikke opholder der sig hele året, og derfor antages at producere mindre affald.

Det korrekte gebyr er nu 479 kroner pr. kolonihave pr. år. (Det forkerte gebyr var udregnet til 937 kroner om året).

Genbrugsgebyret dækker over flere ordninger, og det var kun den nye genbrugsbeholder, der var ganget en forkert faktor på.

Gebyret er sammensat med 294 kroner til genbrugspladser, 5 kroner til flaskekuber, 8 kroner til storskrald, 122 kroner til genbrugsbeholder og 51 kroner til administration. Mariagerfjord Kommune VIS MERE

Regnestykket bag gebyret var lavet med en forkert faktor.

På andre ordninger får kolonihaverne et lidt mindre gebyr, fordi de ikke trækker så hårdt på den kommunale service som husejere. Gebyret bliver ganget med 0,21 for at få det beløb, kolonihaverne skal betale.

Afdelingsleder Susanne Selch Skov, Affaldskontoret i Mariagerfjord Kommune, kiggede forudsætningerne for beregningerne igennem.

Faktor 0,21 var ikke blevet ganget på den ny genbrugsbeholder, og det var en klokkeklar fejl, konstaterede hun.

Kolonihaveforeningen Fjordglimt i Hadsund har én enkelt 140 liters beholder til restaffald. Den rækker til 30 kolonister. Nu hvor kolonisterne skal i gang med at sortere til genbrug, skal de have en ekstra beholder med rum til papir, pap, plastic, metal og mælkekartoner mv. Foto: Torben Hansen

Borgmester i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen (V), Hadsund, er kun glad for, at Kjeld Jellesen klagede:

- Det er dejligt, at nogle er vågne. De skal ikke betale en krone mere, end hvad ret er. Og det er jo ikke et lille beløb, det drejer sig om. Det var jo næsten det dobbelte, vi ville have opkrævet, siger Mogens Jespersen.

På spørgsmålet, om kolonihaveejerne kunne have risikeret at betale en forkert overpris, hvis ikke Kjeld Jellesen havde været vågen, svarer Mogens Jespersen:

- Vi har nogle interne kontroller. De ville fange det, hvis vi får en indtægt, der er dobbelt så stor som budgetteret. Men der kunne godt være gået et år, før det blev opdaget.

- Så derfor er det dejligt, borgeren reagerer, så det blev løst hurtigt, siger Mogens Jespersen.

Jesper Skov Mikkelsen (V), formand for udvalget for klima og landdistrikter i Mariagerfjord Kommune, talte om "afdelingen for beklagelser" og "morads", da han på byrådets januarmøde kommenterede en kommunal regnefejl. - Det er en forkert faktor, der er brugt til at beregne gebyr på genbrugsbeholdere til kolonihaverne. Det retvisende tal er 479. Der er lavet en efterregulering, til vi har løst dette morads, sagde Jesper Skov Mikkelsen. Arkivfoto

De fire kolonihaveforeninger i Mariagerfjord Kommune lider ingen økonomisk overlast, selv om der ved en fejl blev opkrævet for højt gebyr, betoner forvaltningen i en redegørelse til byrådet.

Kolonihaveforeningerne er blevet kontaktet af Mariagerfjord Kommune, efter fejlen blev opdaget, og har fået udsættelse på den betaling, der skulle ske januar 2023.

Reguleringen sker ved anden ejendomsskatteopkrævning, som bliver sendt ud i juni 2023.

Selv om gebyret nu er korrekt, synes Kjeld Jellesen stadig, det er dyrt.

- Vi har i forvejen betalt over skattebilletten. Vi bor alle i Mariagerfjord Kommune - det er en betingelse for at kunne købe kolonihave, fortæller han.