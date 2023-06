Driftig entreprenør vil opføre center til 40 millioner kroner

Snævert flertal på plads: Disse to skoler bliver lukket i aften Inden aftenens møde i kommunalbestyrelsen er der to forslag på bordet - det mest vidtgående, som der er flertal for, vil lukke skolerne i Vestervig og Vesløs, mens et konservativt forslag også arbejder med en ny skolestruktur uden overbygning i Vesløs