Efter ulovlige udbygningsaftaler: Nu anlægger entreprenør  erstatningssag

AALBORG:Entreprenør Torben Nielsen, der blandt andet står bag det store byggeri på hjørnet af Østre Allé og Dag Hammerskjølds Gade, er klar til at anlægge sag mod Aalborg Kommune, efter det i sidste uge kom frem, at kommunen har handlet i strid med planloven i forhold til endnu flere af de såkaldte udbygningsaftaler, end det oprindeligt kom frem.

- Det gør vi, fordi Hortens rapport - i hvert fald set med mine øjne - konkluderer, at de 6,1 mio. kroner , vi er blevet opkrævet til en udbygningsaftale, er uretmæssigt, forklarer han.

Aftalen betød blandt andet, at Torben Nielsen skal betale for åbningen af en del af Østerå på Godsbanearealet, og da da den ikke er indgået frivilligt, mener han at have en god sag. Og derfor er han også utilfreds med, at kommunen ikke selv vil tage initiativ til at betale ofrene for de ulovligt indgåede aftaler tilbage.

- Hvad synes du om, at man nu henviser jer til at anlægge individuelle søgsmål?

- Det er synes jeg er moralsk og etisk forkert, for det er os, der har lidt skade ved at blive opkrævet de her penge på et meget sent og uhensigtsmæssigt tidspunkt. Og at vi så også skal belemres med at føre en sag med de ressourcer det kræver for at få vores ret, synes jeg er meget forkert, understreger han.

Ifølge Torben Nielsen "gemmer" politikerne i Aalborg sig bag advokatfirmaet Hortens anbefaling om ikke at tilbage de penge, adskillige bygherrer gennem tiden er blevet tvunget til at betale til udbygningsaftaler, der burde have været frivillige. Og han bestrider også påstanden om, at der ikke findes nogen paragraf at gøre det efter.

- Der findes jo mange andre tilfælde, hvor man er kommet til at opkræve nogle forkerte penge, og så betaler man dem tilbage. Det behøver man ikke som sådan nogen paragraf for at kunne gøre, siger han.

- Men kan det ikke være mere kompliceret regnestykke end som så? Set med nogens øjne har der jo været tale om noget-for-noget aftaler, hvor man som bygherre også har fået noget ud af det - for eksempel lov til at bygge højere?

- Det er rigtigt, at det er der i nogle tilfælde. Men der er jo en kronologi, og i vores tilfælde har vi ikke fået nogle ekstra kvadratmeter eller noget noget-for-noget, mener Torben Nielsen.

Han har allerede kontakt til flere andre byudviklere, der også vil have erstatning, og derfor vil han forsøge at samle flere i kollektivt søgsmål mod Aalborg Kommune.

- Det vi gør nu, er at vi her til morgen har iværksat, at der er et større udenbys advokatfirma, der med glæde vil tage denne her sag. Og nu skriver de så rundt til de andre aktører, forklarer Torben Nielsen.

Han ved endnu ikke, hvor mange der vil slutte sig til den fælles erstatningssag, men i forhold til sagen omkring hans eget byggeri på Godsbanen ser han blandt andet frem til, at det kommer frem, hvordan fordelingen af udgifterne til åbningen åen af har været.

By- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) mener ikke kommunen har mulighed for at udbetale erstatning, uden der er anlagt en sag. Foto: Lars Pauli

Kritikken af, at kommunen ikke selv tager initiativ til at udbetale erstatning er også kommet by- og landskabsrådmand Jen Nymark Thaysen (V) for øre.

- Vi har lyttet til, hvad advokatfirmaet Horten har anbefalet os, for der er jo ikke nogen retspraksis på her område, da der ikke er nogen, der har været ude for det før. Og samtidig er der også den krølle på det, at det nogle gange har været en handel, så man også har fået noget, når man har lavet en udbygningsaftale - for eksempel ekstra byggeret eller lov til at konvertere noget fra erhverv til bolig, hvilket har medført en merværdi, siger han.

Han henviser desuden til kommunalfuldmagten, der kræver en begrundelse, der er hævet over en hver tvivl, for at udbetale erstatning, da det jo i den sidste ende er skatteydernes penge, der er tale om.

- Så det er jo ikke bare sort-hvidt, og derfor skal der også være nogen, der vurderer, hvilket beløb, der er skal udbetales. For der skal jo laves et fradrag for de fordele, der har været, og det er vi i hvert fald ikke klædt på til, påpeger han.