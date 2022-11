Eksklusive lejligheder: Halvdelen er solgt

BLOKHUS:Det har været en langstrakt proces, men nu er bygningen på Torvet 2 omsider færdig, og de første beboere er rykket ind i lejlighederne.

Den markante bygning centralt i Blokhus er opført i samme stil som naboejendommen, Strandhotellet. Projektet tog sin begyndelse i 2019, og først for omkring 14 dage siden kunne byggeriet meldes helt færdigt.

Adressen dannede tidligere ramme om "Kaptajn Golf", men nu er der opført erhvervslokaler i stueetagen, underjordisk garageanlæg, pulterrum, fælles værksted i kælderen og i alt otte lejligheder på første og anden sal.

- Fire af lejlighederne er allerede solgt, siger Mikael Kristensen, der er en del af ejergruppen bag byggeprojektet.

Foruden ham er Marie Louise Ebdrup fra Strandhotellet og stutteri-ejer Andreas Helgstrand også med i projektet.

Arkitektonisk minder det nye byggeri om Strandhotellet, som er naboejendom.

Ikke for enhver pengepung

Den billigste lejlighed i det nyopførte kompleks koster knap 4,4 millioner kroner, mens den dyreste koster knap 4,9 millioner kroner. Trods inflation og energikrise er Mikael Kristensen overbevist om, at de resterende fire lejligheder også nok skal blive solgt.

- Der har været og er fortsat interesse for lejlighederne. Vi har dog været lidt udfordret i forhold til den afsluttende fase på byggeriet, hvilket har bevirket, at køkkenet eksempelvis ikke har været helt færdigt, når der har været fremvisning. Tilsvarende har udenomsarealerne ikke været færdige, og det har været svært for interesserede at fornemme helhedsindtrykket, siger Mikael Kristensen.

- Nu er projektet færdigmeldt, og dermed kan man få indtryk af, hvilken vision vi havde, da vi startede på projektet i 2019.

Nybyggeriets udenomareal er netop blevet færdigt.

Åbent hele året

Erhvervslokalet i stueetagen tæller i alt omkring 400 kvadratmeter, og hertil kommer personalerum og lager i kælderetagen.

Der har været flere henvendelser fra lejere, som var interesserede i at drive en sæsonbutik, men det ønsker ejerkredsen bag Torvet 2 ikke.

Går alt planmæssigt er forventningen, at der åbner tre nye butikker til påske.

- Blokhus er ved at udvikle sig til en helårsdestination, og derfor ønsker vi også, at de butikker, der kommer i stueetagen, i videst muligt omfang har åbent hele året, siger Mikael Kristensen.

Tre lejere er imidlertid klar til at holde åbent året rundt og har meldt sig på banen. Planen er, at de skal dele erhvervsarealet mellem sig.

- Der pågår i øjeblikket forhandlinger med de tre lejere, og derfor kan jeg endnu ikke oplyse, hvem de er, siger Mikael Kristensen.

Hvis alt går som planlagt, håber Mikael Kristensen, at butikkerne er klar til at åbne til påske næste år.