Så er striden slut: Nu kan du atter komme på wc i populær badeby

BLOKHUS:De kommende uger ventes turister i tusindvis at besøge den populære badeby, og nu er der også skabt mulighed for, at de har et sted at forrette deres nødtørft.

Det er nemlig lykkedes Jammerbugt Kommune at finde en ny samarbejdspartner, der vil stille toiletfaciliteter til rådighed for besøgende.

- Vi har indgået aftale med restaurant Nordstjernen, som betyder, at der er åbent for offentligheden alle dage fra klokken 12-21 og til klokken 23 i forbindelse med "Musik på Torvet", som finder sted hver torsdag, siger borgmester Mogens Chr. Gade (V).

Uenighed om prisen

1. maj blev der lukket for adgang til offentlige toiletter hos Kalstrup Livsstilshus, som ellers siden 2017 har stillet toiletfaciliteter til rådighed.

Det skyldes, at det ikke var muligt for Jammerbugt Kommune og Kalstrup Livsstilshus at nå til enighed om prisen på rengøring af offentlige toiletter.

Det har medført, at der blot har været adgang til offentlige toiletter ved busholdepladsen og på stranden.

Med en forestående højsæson, måtte kommunen imidlertid agere hurtigt for at finde en erstatning for toiletfaciliteterne hos Kalstrup Livsstilhus.

En midlertidig løsning

Økonomiudvalget har kigget på flere muligheder - dels samarbejde med restauranter og butikker og dels en mobil toiletløsning.

Mogens Chr. Gade er dog yderst tilfreds med den løsning, der er fundet på problematikken.

- Selv om vi har kunnet finde mobile toiletter, som ser fornuftige ud, er det skønnere med rigtige toiletter, som også inkluderer et handicaptoilet, siger han.

- Derfor er vi glade for, at Nordstjernen, som ligger blot omkring 100 meter fra torvet, har valgt at medvirke til, at vi har kunnet lave denne løsning, som er indenfor budgettet, siger han.

Mogens Chr. Gade er yderst tilfreds med, at det er lykkes at lande en løsning. Arkivfoto

Toiletterne vil have åbent fra 30. juni og til og med oktober, og i første omgang er der tale om en midlertidig løsning. Hvorvidt det bliver en permanent løsning er endnu for tidligt at sige.

- Vi vil bruge perioden til at evaluere, om vi skal fortsætte et samarbejde med Nordstjernen, eller om vi skal lave en anden løsning, siger Mogens Chr. Gade.

- For os er det vigtigt, at vi har fået en fornuftig ordning, som varer til og med oktober, og at vi har fået løst et akut problem.