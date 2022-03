Nedslidt kro solgt: - Der er ikke noget, der ikke skal restaureres

VESTER HASSING: For 40 år siden var kroen i Vester Hassing nyrenoveret og kunne måle sig med fine Ambassadeur inde i Aalborg. Kroen var eksklusivt indrettet med bløde stole og plys på sæderne, stuk og bonede gulve.

Herinde spillede Kim Larsen, da Johannes Svaneborg holdt bryllup i et tilstødende lokale i 1983. Vester Hassing Kros ubetingede storhedstid.

- Kroen var flot med en god stil og helt nyrenoveret. Den var byens samlingspunkt, og alle holdt deres fester der, fortæller Johannes Svaneborg, der også er formand i byens borgerforening.

Formanden for Vester Hassing Borgerforening, Johannes Svaneborg, kender Vester Hassing Kro rigtig godt. Foto: Allan Mortensen Foto: Allan Mortensen

Men glæden har ikke været stabil. Kroen er gennem årene gået konkurs flere gange, og bortset fra en 11-årig periode omkring 1990'erne, så har stabiliteten været støt faldende.

- Det begyndte at gå ad h til. Der kom nye ejere til, kvaliteten på maden faldt, og der var masser af mangler til festerne, og det rygtedes hurtigt. Folk begyndte at aflyse, og siden da har det været svært at skabe en sund forretning på Vester Hassing Kro, siger Johannes Svaneborg, der selv har arbejdet på kroen som tjener gennem årene.

Et nyetableret selskabslokale lykkedes ikke med at trække gæsterne til. Foto: Allan Mortensen Foto: Allan Mortensen

Som engageret i foreningslivet ærgrer han sig også over, at kroen i flere år ikke har været tilgængelig til småmøder og fester.

- Det er brandærgerligt, at kroen ikke har kunnet køre videre. Der er en helt anden stemning, når man sidder i en krostue, end når vi som nu er nødt til at sidde i et upersonligt lokale i VHG-hallen , siger han.

- Den sidste ejer prøvede at få borgerne til at spise brunch på kroen, men da var løbet ligesom kørt, og folk var blevet vant til at tage til Aalborg, siger Johannes Svaneborg.

Men det betyder nok ikke så meget for den nye ejer, Lars Nielsen, ejendomsudvikler fra Fjordhusene I/S.

Han har ikke helt besluttet sig for, hvad der skal ske med kroen, men den hvide hovedbygning består, og så skal der mere end knofedt til.

- Der er ikke noget, der ikke skal restaureres, og der er også større arbejder, før bygningerne kan tages i brug på ny. Hovedbygningen skal have nyt tag, og de gamle bygninger bagved er faktisk ulovlige, og vigtige redningsåbninger i seks af lejlighederne mangler. Så kroen er ikke bare lige til at flytte ind i, siger Lars Nielsen.

Pubben på kroen blev holdt i et golf- og jagt-tema bygget op omkring kroens gamle bar. Spændende hvad den nye ejer gør med den. Foto: Allan Mortensen Foto: Allan Mortensen

Når den fredede hovedbygning er renoveret, så bliver der nok ikke krodrift igen.

- Jeg har bedt min ejendomsmægler om at finde ud af, om der er basis for at have erhvervslejemål i stueetagen, det er vi ved at undersøge, siger Lars Nielsen.

Kroen var i første omgang sat til salg til 4,5 mio. kroner og blev siden sat ned til 2,5 mio. kroner. Den endte med at blive solgt for 1,3 mio. kroner.