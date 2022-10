Engang sang nattergalen - nu hører man kun gravemaskinerne

Folketingsmedlem var med til at godkende kærestes million-projekt Folketingsmedlem og byrådsmedlem for Venstre i Aalborg, Maja Torp, forlod ikke byrådssalen, da byrådet godkendte førstebehandlingen af en lokalplan, som hendes kæreste har økonomiske aktier i. Ekspert vurderer, at der kan være tale om inhabilitet