Enigt udvalg: Ja til at lave lokalplan for højhus i Hobro

HOBRO:Planerne for et 15 etagers højhus i Hobro kom over en afgørende hurdle, da et enigt teknik- og miljøudvalg i Mariagerfjord Kommune tirsdag besluttede, at der skal laves en lokalplan.

Under foroffentlighedsfasen er der indsamlet 250 underskrifter mod højhusbyggeriet, som skal afløse det forfaldne Klochhuset i Jernbanegade. Der er kommet 10 indsigelser.

Formand for teknik- og miljøudvalget, Jørgen Hammer Sørensen (DF), Hobro, siger til Nordjyske, at et oplæg til lokalplan forventes klar til udvalgets juni-mødet, dvs. 6. juni 2023.

Så skal lokalplanforslaget i offentlig høring i otte uger, før byrådet i Mariagerfjord Kommune får det sidste ord.

Bygherre er en lokal erhvervsmand, Bent Dahl. Byggeriet vil, hvis det realiseres, være det suverænt højeste boligbyggeri i Hobro til dato.