Er du en af dem, som får fjernvarme hurtigere?

FJERNVARME:Er du en af de mange med naturgasfyr, som har fået et økonomisk smæk, og som tænker, at det med at skifte til fjernvarme kun kan gå for langsomt?

Så er der brev på vej til dig fra Mariagerfjord Kommune. I brevet står der, om du bor i et område, hvor du og dine naboer inden for overskuelig fremtid kan få fjernvarme. Også borgere med oliefyr vil få besked.

- Jeg kan sagtens forstå, at folk gerne vil have fjernvarmen fra 1. januar. Men hvor gerne vi end ville, kan det ikke lade sig gøre. Alle 98 kommuner er i gang, og der mangler rør og units, og lokale vvs'ere har vildt travlt.

- Det handler om, hvad der fysisk kan lade sig gøre, og vi kommer til at skuffe nogle, forudser Jesper Skov Mikkelsen (V), formand for udvalget for klima og landdistrikter i Mariagerfjord Kommune.

Jesper Skov Mikkelsen, formand for Mariagerfjord Kommunes klimaudvalg, præsenterer en ny plan for udrulning af fjernvarmen. Arkivfoto: Jakob Lerche

Jesper Skov Mikkelsen og de andre politikere i klima-udvalget har netop holdt et møde, hvor de lagde sidste hånd på en ny varmeforsyningsplan for hele Mariagerfjord Kommune.

En plan, som fremskynder udrulningen af fjernvarme i visse byer og kvarterer. Nye områder, som ikke før var projekteret, kommer ind i varmen.

De kan få fjernvarme inden 2028 Mariagerfjord Kommunes nye varmeplan indeholder forventning om udvidelse af fjernvarmeforsyningen i disse områder:

Hørby Kirkeby, Hobro Vest (Bærkvarteret), Valsgård, Falslev - Norup, Østergårde - Vive

Varmeplanen indeholder disse områder, hvor der er behov for yderligere afklaring:

Døstrup, Handest, Hvornum, Skjellerup, Sdr. Onsild - Onsild Stationsby, Vebbestrup, Ø. Doense Mariagerfjord Kommune VIS MERE

Det drejer sig om Bærkvarteret i Hobro, Hørby Kirkeby, Valsgaard, Falslev-Norup og Østergaarde-Vive. Her forventes det, at ejendomsejere bliver tilbudt fjernvarme i perioden 2024-2028. Det kaldes "områdetype 1" i planen.

- Her mener både kommunen og varmeværkerne, at det vil være naturligt og realistisk. I disse områder vil man arbejde på et projektforslag for fjernvarme i 2023, så der vil være forsyningspligt senest i 2028, oplyser Jesper Skov Mikkelsen.

At Mariagerfjord Kommune i det hele taget har kastet et fornyet, kritisk blik på sin varmeplan hænger sammen med, at regeringen vil gøre Danmark fri af russisk gas. I sommer aftalte regeringen og KL, at der skulle sættes turbo på kommunale initiativer til grøn omstilling.

Så mange har olie og naturgas Der er registreret 21.255 bygninger med varmebehov i Mariagerfjord Kommune, hvoraf ca. en tredjedel har fjernvarme.

Omkring 3.100 bygninger (svarende til 15 procent) er registreret med individuelt naturgasfyr, hvoraf nogle er ved at blive konverteret. Det gælder bl.a. i Rold og Hobro.

Omkring 3.800 bygninger (svarende til 18 procent) er registret med oliefyr, heraf er ca. 500 erhvervsbygninger eller sommerhuse.

Omkring 3.400 bygninger (svarende til 16 procent) er registret med elvarme, hvoraf ca. 2.200 primært er sommerhuse, men der er dog stadig ca. 800 el-opvarmede helårsboliger. Mariagerfjord Kommune VIS MERE

I de områder i Mariagerfjord Kommune, som i varmeplanen kaldes "Område 2", kan borgerne forvente, at det i løbet af 2023 bliver afklaret, om der er basis for fjernvarme.

Det drejer sig om Døstrup, Handest, Hvornum, Skjellerup, Øster Doense, Onsildbyerne og Vebbestrup. Her ligger det ikke lige til højrebenet at lægge fjernvarme, konstaterer Jesper Skov Mikkelsen.

- I gruppe 2 skal vi ned i maskinrummet en ekstra gang og undersøge, om der kan findes løsninger. Vi skal ud og snakke med Rockwool og Dansk Salt, om de har mulighed for at supplere med noget overskudsvarme.

- Jeg synes også, det er en positiv meddelelse at give borgerne, at vi vil afklare det i løbet af 2023, siger Jesper Skov Mikkelsen.

Hvilsom er ikke med

I "Områdetype 3" er det ikke Mariagerfjord Kommunes forventning, at der kan tilbydes fjernvarme. Det omfatter landsbyen Hvilsom i vest, hvor der er 123 forbrugere.

Jesper Skov Mikkelsen siger, at der er for langt til eksisterende værker, til at fjernvarme pt. er en realistisk mulighed i Hvilsom.

Ejendomme i "Områdetype 3" vil blive opfordret til at søge individuel varmekilde - eller undersøge, om der kan laves kollektive, lokale løsninger.

Forvaltningen har allerede kontakt til borgere fra flere af disse områder.

Jesper Skov Mikkelsen nævner, at det jo står én frit for at bestille en varmepumpe.

Alt i alt er mere end 50 bysamfund i Mariagerfjord Kommune blevet screenet for at afklare, om de er egnet til at få fjernvarme, og om det er rentabelt.

Jesper Skov Mikkelsen oplyser, at for lokaliteter og landsbyer med under 80 husstande skønner man ikke, at det giver mening lige nu.

Hobro Varmeværk er i gang med at udrulle fjernvarmen på Mariagervej i Hobro og de tilstødende villaveje. Hobro 29. september 2022 Foto: Martin Damgård

Aktuelt er Hobro Varmeværk i fuld gang med at lægge rør i Hobro Syd, hvor villaejere og to store forbrugere, gymnasiet og idrætscentret, kobles på. På varmeværkets hjemmeside kan man orientere sig om tidsplanen.

Mariagerfjord Kommune er ikke alene om at gå sin varmeplan igennem med en tættekam. Alle landets 98 kommuner har fået den samme bundne opgave:

- Lav en ny varmeplan og giv ejendomsejere i gasforsynede områder besked om, hvorvidt og hvornår fjernvarme forventes udrullet i deres område.

Tidsfristen er årsskiftet 2022/23.