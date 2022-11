Erhvervsmand bag omstridt højhus lægger sig fladt ned: Jeg tog fejl

HØJHUS:Erhvervsmand Bent Dahl var skydeskive for kritik og beskyldninger om dobbeltmoral, da hans spektakulære projekt for et højhus i 15 etager torsdag aften blev præsenteret på et velbesøgt borgermøde i loungen på DS Arena i Hobro.

Kritikere var forargede over, at Bent Dahl for tre år siden satte sig i spidsen for en protest mod murermester Josva Floors boligkompleks i fire etager, Jernbanegade 12, som Bent Dahl dengang kaldte "alt for dominerende".

Nu vil Bent Dahl så bygge mere end tre gange så højt, 15 etager, lige over for.

Selv lagde Bent Dahl sig på borgermødet fladt ned (i overført betydning). Han sagde, at "man har et standpunkt, til man tager et nyt".

Der var stor interesse for at deltage i Mariagerfjord Kommunes borgermøde på DS Arena om planerne for et højhus på Jernbanegade 15 i Hobro, og bølgerne gik højt i debatten. Foto: Torben Hansen

- Det er korrekt, at jeg var ærkemodstander (af Josva Floors byggeri). Både fordi det ville ligge meget tæt på Jernbanegade og af frygt for, at det ville genere med indblik. Men det er blevet superflot. Jeg kan kun trække mine ord tilbage, sagde Bent Dahl.

Bent Dahl (i midten) får sig en snak med direktør Torben Ladefoged (tv.) og fagchef Lars Højmark, før det går løs med borgermøde i loungen på DS Arena. Foto: Torben Hansen

Også borgmester Mogens Jespersen måtte lægge ryg til kritik.

Politikerne gav i 2020 byggetilladelse til Floor, så han kunne bygge et kompleks med 41 lejligheder. Men Floor måtte samtidig kappe halvanden meter af højden, så den højst var 14,5 meter.

Borgmesteren blev mødt med "buh" fra salen, da han henvendt til Josva Floor sagde, "din sag er kørt, huset er bygget".

Jespersen appellerede til, at folk giver det nye højhus chancen. Han sammenlignede med Hobro IK, som takket været ambitiøse folk kom i superligaen, så Hobro i dag har et flot stadion.

- Bare vent og se. Om fem år vil man sige: "Godt nogen tog en chance!" Tag nu imod den mulighed for at gøre Hobro til den lille storby, som den skal være, sagde borgmester Mogens Jespersen.

- Verden er dynamisk. Det, som var utænkeligt i går, er muligt i morgen, sagde erhvervsmand Bent Dahl, Hobro, om sit spektakulære højhus-projekt i Hobro. Foto: Torben Hansen

Forhenværende byrådsmedlem Svend Madsen hører til dem, som er forarget: Det er ikke i orden, at politikerne vil give Bent Dahl - en af de største kritikere af Josva Floors byggeri - lov til at bygge så højt.

- Bent Dahl kan bygge i samme højde som genboen, det er det eneste anstændige, mente Svend Madsen.

Henning Sørensen, Hobro, var inde på noget af det samme. Kap tårnet af højhuset, så det kun får en højde på op til 16 meter, omtrent så højt som Josva Floors byggeri på den anden side af gaden.

Sådan kan et nyt boligbyggeri i 15 etager på Klochhusgrunden, Jernbanegade 15 i Hobro, komme til at se ud. Visualisering udført af arkitektfirmaet Bjørk og Maigaard

Efter mødet sagde Bent Dahl til Nordjyske, at modstanden mod projektet ikke kommer bag på ham - han havde forventet negative reaktioner.

- Jeg ryster ikke i bukserne, men tager det stille og roligt. Jeg ved, at der også er mange, som er positive. 31 står på en ønskeliste (til en lejlighed i højhuset), de fleste vil købe, fortalte Bent Dahl.

Lejlighederne er store og har især appel til dem, som ønsker at flytte fra et stort hus. Der findes ikke lignende lejligheder i midtbyen, siger Bent Dahl.

Såfremt byrådet skulle nå frem til, at toppen skal væk, så byggeriet i højde flugter med det på den anden side af Jernbanegade, så er Bent Dahl ude.

Det skyldes, at det er en ekstremt dyr grund at købe, og at der er store omkostninger forbundet med at gå i jorden og lave p-kælder, forklarede bygherren til Nordjyske efter borgermødet.

John Mikkelsen (i midten af billedet) var i sin tid blandt kritikerne af Blåkildeprojektet i Hobro. Han sagde på borgermødet på DS Arena, at han har oplevet, at politikerne ikke lytter til indsigelserne fra borgerne. Foto: Torben Hansen

Mange af de fremmødte var oppe i årene, konstaterede ordstyreren fra Mariagerfjord Kommune, afdelingsleder Jesper Vraa Andersen.

Det ville Jytte Fleischmann godt skrive under på. Hun sagde, det er fordi, de gråhårede interesserer sig for byen. Hun har intet imod et nyt hus på Jernbanegade 15.

Hun forstår bare ikke, hvorfor man ikke har taget udgangspunkt i Betzers hus og Floors hus på den anden side, som har rettet sig ind efter Klochhusets stil, som før sit forfald var smukt.

Højhuset harmonerer ikke med omgivelserne, mener hun.

Andre borgere var bekymrede for indbliksgener og skygge. Der blev også efterlyst en midtbyplan for Hobro. Hvor er det ok at bygge højt? I dag er det lidt tilfældigt, hvor man siger ja og nej, lød kritikken.

Måske kan Hobro bære det

Jørgen Hammer Sørensen sagde, at hvis Josva Floor havde søgt om at bygge højt på Jernbanegade 15, ville han være blevet behandlet på samme måde.

- Der er ikke noget, vi hellere vil, end at lave en plan for, hvor der må bygges i højden i Hobro, sagde udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen (DF). Men han lod forstå, at forvaltningen i forvejen er overbebyrdet med byggetilladelser og lokalplaner, og man kan ikke tage flere opgaver ind. Foto: Torben Hansen

- Vi siger ja eller nej alt efter, hvad vi synes. Hvis det havde ligget på Homarksvej, ville vi have sagt nej. Vi har også sagt nej til to etager på Gammelvej.

- Det (Bent Dahls projekt) er noget ekstraordinært, som Hobro måske kan bære, sagde Jørgen Hammer Sørensen.

Bent Dahl Bent Dahl, som vil genrejse Klochhuset i Hobro, er indehaver og direktør i BD Consult, en bundsolid virksomhed som har hovedsæde på Sjællandsvej i Hobro. Den beskæftiger 15 ansatte i Hobro.

Bent Dahl grundlagde BD Consult i 1988 som en konsulentvirksomhed. I dag sælger og udvikler man egne produkter inden for telekommunikation. Der er datterselskaber i Kina og Hongkong.

Bent Dahl er 63 år og gift med Kirsten. De har to børn; Kathrine, der er advokat og Andreas, der er ingeniør. Bent Dahl er vokset op i Hobro, gik på Nordre Skole og uddannede sig siden til ingeniør.

Hans forældre, Erna og Tage Dahl Christensen, byggede Uno X-tanken på Skivevej 27 i Hobro og drev den i en årrække. Tage Dahl Christensen havde på et tidspunkt køreskole og kørte bybus. VIS MERE

Charles Kastberg fik ordet og erkendte blankt, at han tog helt fejl, da han var modstander af Josva Floors projekt. Det har han senere undskyldt over for Josva Floor.

- Man skal være klar til at tænke nyt. Vi er midt i en transformation, og Hobro er Mariagerfjord Kommunes lille storby.

- Det er et enormt gennemarbejdet projekt med skygge og vind, og det skal bygges i naturmaterialer. Jeg er ret sikker på, det er noget, vi bliver stolte af, sagde Charles Kastberg om Bent Dahls højhusidé.

Både kritikere og tilhængere af et nyt højhus i Hobro fik ordet, da loungen i DS Arena var ramme om et tilløbsstykke af et borgermøde. Mariagerfjord Kommune stod som vært. Foto: Torben Hansen

Ib Mejer Christensens ide om at hejse en container op for at illustrere, hvor højt et nyt Klochhus kan blive, blev taget godt imod af Mariagerfjord Kommune.

Afdelingsleder Jesper Vraa Andersen lancerede en ide med en luftballon, som man kan lade hænge en uges tid.

Borgermødet var del af en såkaldt foroffentlighedsfase. Inden 11. november kan borgerne aflevere deres ideer og forslag til kommunen. Så skal sagen behandles politisk, og der skal laves lokalplan.

Også lokalplanen kommer i offentlig høring, hvor borgerne kan give deres besyv med, inden lokalplanen skal i byrådet. Hvis det da kommer så vidt.