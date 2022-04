Få troede på Majsmarken - nu er kun én grund tilbage

LØGSTØR:Majsmarken? Hvem vil bo der?

Advarsler var der nok af, da lokale politikere for fire år siden talte for at få flere byggegrunde til Løgstør.

I 2018 lå markedet lå stort set dødt, og fjordbyen var en klar nummer sjok, når grundsalg blev gjort op for Vesthimmerlands fire hovedbyer; Farsø, Aalestrup, Løgstør og Aars.

Lokale byrådsmedlemmer troede på det, for eksempel daværende medlem af økonomiudvalget, Allan Ritter (K), som talte varmt for at åbne for en udstykning af en anden type end de daværende kort fra fjorden. Han pegede på Majsmarken, der nærmest ligger bag Løgstør.

Billigt og godt

Idéen var ganske enkelt at tilbyde noget til dem, der gerne ville bygge, men ikke kan eller vil lægge mange hundredetusinde kroner for at få et stykke jord nær saltvandet. Idéen holdt stik, kan man konstatere i 2022, og argumentet er også det vigtigste, når de næste matrikler skal lægges ud.

- Grundene kommer nok til at koste en 350.000 kroner. Der kommer også snart grunde på boldbanerne ved fjorden, men der bliver matrikelprisen nok nærmere en million. Det er to forskellige købergrupper, der supplerer hinanden, vurderer Allan Ritter, som i dag er formand for teknik- og miljøudvalget.

Majsmarken som den så ud inden udstykningerne. trods succesen med at sælge grunde er der stadig masser af plads til nye huse. Arkivfoto: Lars Pauli

I to etaper

Hvor mange grunde der i alt kommer Majsmarken er ikke fastlagt endnu. Men til en start vil man fuldføre den vej, de nuværende huse ligger på. Det giver plads til seks nye grunde, der formentlig er klar til salg i 2023.

Dernæst tager man fat på at planlægge for området lige syd for den nuværende udstykning. Her kan der umiddelbart være 20-30 huse, men der er ikke lagt op til at området bare skal plastres til med huse.

- Vi vil se grundigt på mulighederne, inden der laves en udstykning. Derfor kan vi ikke melde et antal ud endnu. Der må gerne tænkes lidt anderledes her, gerne med plads til et grønt område, nævner Allan Ritter.

Som noget nyt for Vesthimmerland blev salget af grundene på Majsmarken uddelegeret til en privat ejendomsmægler. Om det også kommer til at gælde de næste udstykninger, er ikke besluttet endnu.