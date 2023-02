Flaghejsning i ny organisation - økonomien er sikret i to år

En donation på 300.000 kr. fra de tidligere indehavere af Cubic-Modulsystem A/S har sikret, at bestyrelsen for paraplyorganisationen Vores By Brønderslev har styr på økonomien i 2023 og 2024. Fra venstre ses Jesper Fristrup, Cubic, projektleder i Vores By Brønderslev Michael Wittrup, Christian Riber fra Brønderslev Caravan- og trailercenter, formand Annette Drivsholm og Jacob Møller Knudsen, Cubic. Foto: Lars Høj