Flere står og drikker i midtbyen: - Derfor har vi bygget et skur

FREDERIKSHAVN:Medlemmerne af ældrerådet i Frederikshavn Kommune har konstateret, at der er flere og flere, som står og drikker i midtbyen i Frederikshavn.

I en artikel forleden fortalte Nordjyske om Alice Eriksen, som udover at være medlem af ældrerådet også har arbejdet i Frederikshavn Kommunes afdeling for psykiatri og misbrug.

Hun mener, at de drikkende borgere mangler et ordentligt og værdigt sted at være.

Alice Eriksen er medlem af ældrerådet i Frederikshavn Kommune, og hun konstaterer, at der er flere og flere borgere, som drikker i midtbyen. Foto: Lars Pauli

I 2019 brændte varmestuen Skrubben i Læsøgade, hvor brugerne rådede over et hus. Her måtte de gerne drikke øl, og her var der have og gårdhave.

Efter branden flyttede Skrubben ind i en lejlighed på 1. sal, og det er ikke godt nok, hvis man gerne vil have problemerne i midtbyen til livs, mener Alice Eriksen.

Vi tog hånd om miljøet

Ole Rørbæk Jensen (S) er formand for socialudvalget i Frederikshavn Kommune.

Han oplyser, at der i efteråret 2021 blev taget "hånd om det miljø, som var ved at opstå i midtbyen".

Der opstod et samarbejde mellem det lokale politi, DSB, Rema 1000 (som har butik over for banegården) samt Frederikshavn Kommune om at bygge et træskur, der har fået placering tæt ved busholdepladsen ved banegården. Der er sat borde- og bænkesæt ind i skuret.

- Men siden man sætter et skur op, så har ældrerådet vel en pointe i, at der er et stigende antal borgere, som står og drikker i midtbyen?

- Det har jeg ikke noget tal på. Vi etablerede samarbejdet mellem kommunen, DSB, Rema 1000 og politiet omkring et træskur for at hjælpe de her borgere og for at være med til at løse problemet. Så vi har forsøgt at gribe ind, siger Ole Rørbæk Jensen.

Særdeles uklart

Han understreger samtidig, at Skrubben jo stadig findes, selv om der er tale om en lejlighed.

Udover Skrubben findes for eksempel også Støttecentret på Kalkværksvej, som er et socialpsykiatrisk dagtilbud.

Til gengæld er det særdeles uklart, om Skrubben igen får deres eget hus.

- Heldigvis havde vi en kommunal ejendom (lejlighed på første sal, red), hvor Skrubben kunne flytte til efter branden. Den bruges meget, men vi skal have set på tilgængeligheden til lejligheden og måske have udført lidt ændringer indvendig, siger Ole Rørbæk Jensen.

Ikke begejstret

Formanden for ældrerådet, Hanne Andersen, er ikke begejstret for det nye skur.

- Mit problem er jo, at jeg bliver utryg over forholdene i midtbyen. Og når man bygger et skur ved banegården, er man jo bare med til at fastholde problemerne i midtbyen, siger Hanne Andersen.

Sagen kommer nu til orientering i socialudvalget og i udsatterådet.