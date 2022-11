Flytning af Hanstholm Bibliotek er skrinlagt: Nyt borgermøde skal sætte retningen for bibliotekets fremtid

HANSTHOLM:Det blev mødt med blandende reaktioner, da biblioteket i Hanstholm sidste sommer meldte ud, at de undersøgte muligheden for at flytte biblioteket til Hansholm Skole fra den nuværende adresse i Hanstholm Centeret.

Sådan bliver det dog ikke alligevel. Planen om flytningen er skrinlagt, da økonomien bag en sådan flytning vil blive dyrere end forventet, fortæller Tue von Påhlman, der er direktør for social- og sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune. Som konsekvens heraf har Hanstholm Bibliotek derfor inviteret til borgermøde tirsdag 22. november, hvor retningen for fremtidens bibliotek i Hanstholm vil blive drøftet.

På mødet vil der blive lagt op til, at alle der har en interesse i biblioteket har mulighed for at komme med forbedringsforslag og ideer til fremtidige aktiviteter på biblioteker, fortæller Tue von Påhlman.

- Biblioteker i dag er mere end bare en lånecentral for bøger og CD'er. Det er en kulturinstitution, hvor også mange spændende aktiviteter og tilbud finder sted. Her er vi interesserede i at få input til, hvordan vi i fremtiden bliver endnu bedre til at sikre, at vi får det fulde udbytte af vores biblioteker. Også i forhold til hvordan, vi får fat i dem, der i dag ikke bruger biblioteket. Dem der tænker biblioteket udelukkende som en lånecentral.

Dagsordenen for mødet vil være åben, hvor ingen forbedringsforslag er for store eller små. Selv vil Thisted Kommune i samarbejde med Hanstholm Bibliotek bringe forskellige ideer i spil, som skal bidrage til debatten om, hvad et bibliotek i det hele taget skal kunne rumme.

- Det betyder meget for en mindre by forsat at have et bibliotek med flere kulturtilbud. Jeg håber derfor, at så mange som muligt vil deltage, hvor også kommunen vil være repræsenteret gennem flere af vores kommunale udvalg, fortæller Tue von Påhlman.