Fodboldbane på taget, svømmehal og multihal: Totalombygning af famøs hal

SKAGEN:En folkeindsamling realiserede Skagenhallen i 1972. Den har i over 50 år stået som skagboernes hal i kystbyen med sportsfaciliteter og svømmehal samt samlingspunkt for større og mindre kulturelle begivenheder.

Men bygningen er også ved at være forældet.

Derfor planlægges nu en større renovering af det kulturelle omdrejningspunkt, skriver Skagen Kultur- og Fritidscenter i en pressemeddelelse.

Totalt set omfatter projektet både en renovering af hallen, opførelsen af en ny multihal samt et helt nyt gymnastik- og motorikunivers. I motorikuniverset skal børnene inspireres til at udfolde sig på nye måder, og de skal kunne komme ind fra gaden og boltre sig i flere timer.

På de første skitseringer af projektet fremgår også en basketball- og fodboldbane på taget af hallen.

Gymnastik- og motorik universet vil også være til gavn for den ældre generation, og det kan bruges til f.eks. træningslejr for gymnastikhold. Også grupper med motoriske udfordringer kan få et ophold i det ny Skagenhallen, hvor overnatning, sund kost og husets naturlige fællesskaber er en del af pakken.

Planen for projektet

Også navnet og den visuelle identitet skal afspejle det sammenhold og de værdier, der var og stadig er på spil. Derfor vil navnet i fremtiden være Skagenhallen.

- For fjorten år siden år siden ændrede vi navn til Skagen Kultur– og Fritidscenter. Men for det første er det aldrig rigtig slået an - vi siger alle sammen Skagenhallen - og for det andet vil vi gerne signalere, at hallen var og er hele byens mødested. Det ny Skagenhallen skal bygges på samme gode værdier som i 1971, hvor vi stod sammen om at få et tidssvarende center, lyder ønsket fra centerlederen, Christian Mose Sørensen.

Det nye navnetræk og den grafiske linje, der følger med, er klar til første præsentation, hvor borgere, brugere, ikke-brugere og virksomheder inviteres på en workshop d. 18. april for at få in-put til projektets indhold og DNA.

- Den økonomiske ramme kender vi selvsagt endnu ikke præcist, men vi ved, at vi får brug for at søge penge både blandt lokale og landsdækkende fonde. ENV-fonden har allerede tidligere doneret 1 mio. kr. til projektet. Samtidig håber vi, at virksomheder, institutioner, foreninger og skagboer vil være med til at samle penge ind. Akkurat som dengang i 1971, hvor vi det lykkedes byen at samle penge sammen til at bygge hallen, siger formanden for SKFC, Klaus Henry Kristoffersen.