Først kommer en bygning på 1000 kvadratmeter - nu drømmer alle om et havnehotel med plads til hundrede værelser

SÆBY:Der er jubel på havnen i Sæby, efter Vandsportens Hus er kommet et kæmpe skridt nærmere.

Udover at kommunen forærer Vandsportens Hus en grund at bygge på, frigør politikerne også to millioner kroner i forbindelse med næste års budget.

Her til højre ved de sorte containere - lige ved den nye bro - kommer Vandsportens Hus til at ligge. Foto: Jesper Christensen

Med tusind kvadratmeter i to plan kommer Vandsportens Hus til at blive en markant skikkelse på havnen, og udgangspunktet er, at huset skal rumme seks foreninger: De Blå Næser (vinterbadere), Sæby Sportsfisker Klub, Sæby Rednings- & Bjærgelaug, Sæby Ro- og Kajakklub, Sæby Sejlklub og SUP Sæby (stand-up padlere).

Kæmpe udvidelse

Planerne om et Vandsportens Hus har for alvor fået vinger i forbindelse med en kæmpe udvidelse af Sæby Havn.

Den nye Sæby Havn kostede omkring 60 millioner kroner. Nu kommer et Vandsportens Hus til 25 millioner kroner. Arkivfoto: Lars Pauli

- Jeg fryder mig over, at alle vandsportsaktiviteter bliver samlet i ét hus. Det vil give langt mere liv på havnen. Og det betyder rigtig meget, at kommunen nu støtter os økonomisk. Det gør, at det bliver lettere at søge forskellige fonde om penge, siger Jesper Christensen, som er medlem af bestyrelsen i Vandsportens Hus.

Huset forventes at ville koste 25 millioner kroner at bygge, og selv om der står penge på kontoen allerede, skal der udføres et stort opsøgende arbejde.

De nærmeste dage

- En af de nærmeste dage ryger der for eksempel en ansøgning afsted til Maersk, men vi er i kontakt med andre store fonde. Så vi skal virkelig i arbejdstøjet nu, siger Jesper Christensen, som, ligesom mange andre i Sæby, har en stor drøm.

- Vi drømmer alle sammen om et havnehotel, hvor der for eksempel kan laves omkring hundrede hotellejligheder med havudsigt. Det vil være fuldstændigt unikt og en kæmpe gevinst for hele vores område heroppe. Så vi håber, at der er investorer, som har lyst til at investere i et havnehotel i Sæby, siger Jesper Christensen.