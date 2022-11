Første store skridt på vejen mod Thys nye Folkehus er taget

VORUPØR:Planerne om et nyt Folkehus i Vorupør har længe ulmet i kulissen. Nu er projektet et skridt nærmere at blive realiseret, efter at foreningen, Vorupør i udvikling, kan melde ud, at forprojektet - Fra Folkeskole til Folkehus - nu er fuldt finansieret.

Med støtte fra Realdania Underværker, Thisted Kommune, Sparekassen Thy og MENY Vorupør er foreningen nu klar til at indlede samarbejdet med den projektleder og tegnestue, der skal hjælpe til at realisere det endelige projekt.

- Det er mit ønske, at borgernes drømme og ideer for et Folkehus bliver tænkt ind i projektets indledende faser. Et sted der er er skabt og udtænkt af lokale, hvor besøgende kan mærke den nærværende og spirende energi, der er i Folkehuset VØ, fortæller Alexander Bengtsen, der er styrergruppemedlem og stifter af kontorfællesskabet Surf & Work, der står bag Folkehuset.

Ambitionerne for det nye folkehus er, at stedet på sigt vil blive en spirende central for både lokale og turister. Et sted hvor folk mødes og tager del i fællesskabet og de mange aktiviteter, der skal dække over alt fra en cafe til et kontorlandskab og med så forskellige arrangementer som fællesspisning, dans, sport, musik, teater og bingo.

Borgerinddragende workshops

Nu da finansieringen af forprojektet er på plads, er det tid til at inddrage borgerne omkring Vorupør, fortæller Thomas Oxvig Håkansson, der er arkitekt for C.F. Møller Architets, der er det selskab, der skal tegne de ideer, som de lokale drømmer. Drømme, der skal indsamles via en række borgerinddragende workshops, hvor forskellige ideer vil blive kastet op og tryktestes:

Folkehuset VØ skal være en central del af det velfungerende lokalsamfund og Vorupør. For at finde opskriften på en et levende folkehus, der fungerer både sommer og vinter, er det derfor vigtigt, at vi får alle potentielle brugere på banen, så ideerne kan blive tryktestet, fortæller Thomas Oxholm Håkansson.