Forening vil forhindre, at byggeriet af 58 sommerhuse går i gang

RØDHUS:Selv om kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune i december godkendte en lokalplan, der giver mulighed for, at der kan etableres 58 sommerhuse i området ved det tidligere Rødhus Klit Feriecenter, fortsætter protesterne mod projektet.

Senest har Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt valgt at klage til Planklagenævnet over projektet. I klagen påpeger foreningen, at der er en række truede arter i området, og man mener, at den miljøvurdering, kommunen har foretaget, er mangelfuld.

Desuden stiller foreningen sig tvivlende overfor, hvorvidt området reelt har status af sommerhusområde.

I den omfattende klage, der tæller i alt 30 sider, anfører naturfredningsforeningen blandt andet, at området ikke er overført til sommerhuszone, men at det er beliggende i landzone.

- Vi mener ikke. at det er muligt at opføre sommerhuse i det pågældende område. Efter vores mening kan Jammerbugt Kommune ikke uden videre kalde et landzoneområde for sommerhusområde, og dermed sætte naturbeskyttelsesloven ud af drift, påpeger lokalformand Søren Rosenberg.

- Områdets zonestatus er afgørende for de aktiviteter og bebyggelse, der kan etableres i området, siger Søren Rosenberg og tilføjer:

- Jeg mener faktisk, at kommunen bør bevise, at der er tale om et sommerhusområde. I lokalplanen har de selvfølgelig sagt, at der er tale om et sommerhusområde, men det tror jeg simpelthen ikke på, at man bare uden videre kan sige, og jeg forventer, at Planklagenævnet vil undersøge denne del nøje.

Søren Rosenberg mener, at klagen fra Danmarks Naturfredningsforening bør have opsættende virkning, hvilket betyder, at byggeriet ikke kan gå i gang, før der foreligger en afgørelse. Arkivfoto: Henrik Bo

Søren Rosenberg henviser i den forbindelse til en sag fra Marielyst Ferieby, hvor der er opført ti sommerhuse.

Her fastslog Planklagenævnet i januar 2021, at husene var blevet opført i strid med den gældende lokalplan på grund af områdets zonestatus. Det samme gør sig gældende i Rødhus, mener Søren Rosenberg.

- Her var det ikke besluttet, at der var tale om et sommerhusområde, og den del strides man i øjeblikket om.

Risiko for nedrivning

Af klagen fremgår der: "DN ønsker, at klagerne tillægges opsættende virkning, således at ødelæggelsen af både dansk og internationalt beskyttet natur ikke kan igangsættes, før Planklagenævnet har truffet afgørelse i sagen".

- Jeg forestiller mig ikke, at bygherren går i gang, før der foreligger en afgørelse fra Planklagenævnet. Det vil være en uheldig situation, hvis bygherren begynder at bygge sommerhusene inden, at nævnet har vurderet sagen, for der vil være et værdispild, hvis nævnet kommer frem til, at sommerhusene skal nedrives, siger han.

Det er dog ikke sådan, at DN Jammerbugt er imod udvikling, men det skal dog ske med respekt for naturen og eventuelle sårbare arter.

- Vi mener godt, at man kan planlægge et byggeri, der ikke forekommer så indgribende for området. Man kan finde de mest velegnede områder, der tager hensyn til artsbeskyttelsen og bygge i samme stil som de eksisterende huse, der er nænsomt tilpasset landskabet, siger Søren Rosenberg.

Der har tidligere været sået tvivl om områdets zonestatus, og i den forbindelse har formanden for teknik- og miljøudvalget, Michael Krogsgaard (V), tidligere udtalt følgende til Nordjyske:

- Jeg læner mig op ad det, jeg får at vide i forvaltningen, og det er vores klare vurdering, at der er tale om et sommerhusområde.