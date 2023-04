Forvirring om fjernvarme: Møde skal skabe klarhed hos borgerne

NØRHALNE:Der bliver fuldt hus, når Aalborg Forsyning mandag afholder dialogmøde i Nørhalne Forsamlingshus.

150 personer har tilmeldt sig arrangementet, hvor også repræsentanter fra Aabybro Fjernvarme vil være til stede.

- Vi ved, at der hersker tvivl om, hvilken løsning borgerne i Nørhalne skal vælge. Derfor har vi rakt ud til Aabybro Fjernvarme, som også deltager i mødet, siger Lars Skytte Jørgensen, der er energiforsyningschef hos Aalborg Forsyning.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune godkendte sidste år et projektforslag fra Aalborg Forsyning, men det kniber lidt med at sikre den nødvendige borgeropbakning til projektforslaget.

- P.t. har vi en tilslutning på 25 procent, men vi skal op på 60 procent, og fristen for at tilmelde sig udløber 30. april, så det haster med den fornødne opbakning, hvis det skal være fjernvarme fra Aalborg Forsyning, siger Lars Skytte Jørgensen.

Polemik om kraftvarmetillæg

Den vigende tilslutning skyldes formentlig, at der har været en del debat omkring et såkaldt kraftvarmtillæg, som vil beløbe sig til omkring 125.000 kroner for et hus på 160 kvadratmeter.

Som tidligere beskrevet i Nordjyske har kraftvarmetillægget vakt forundring hos Aabybro Fjernvarme.

Ifølge formand Bjarne Dahl havde Aalborg Forsyning tidligere meddelt, at man ville se bort fra tillægget, når det gjaldt Nørhalne.

Det fik Aabybro Fjernvarme til at trække sig fra projektet, da man vurderede, at en løsning med forsyning fra Aabybro dermed ville blive en dyrere løsning, end den Aalborg Forsyning ville kunne tilbyde.

Senere kom det frem, at forbrugerne i Nørhalne skal betale det omtalte tillæg, og det fik Aabybro Fjernvarme til at erklære, at de også gerne ville spille sig på banen til at levere fjernvarme til Nørhalne.

Bjarne Dahl glæder sig over, at Aalborg Forsyning har inviteret Aabybro Fjernvarme med til mandagens møde. Det handler om at sikre den bedste løsning for borgerne i Nørhalne, fastslår formanden.

- Mandag vil vi præsentere, hvad borgerne skal betale for at få fjernvarme fra Aabybro, og vi vil også kunne orientere om tidshorisonten, siger Bjarne Dahl og fortsætter:

- Selv om det vil blive en anelse dyrere for borgerne i Nørhalne at få fjernvarme sammenlignet med borgerne i Aabybro og Biersted, ser det ganske fornuftigt ud, men vi kommer ikke til at opkræve et kraftvarmetillæg, siger Bjarne Dahl og tilføjer, at merprisen skyldes, at det kræver lidt længere rørføring til Nørhalne end til Biersted.

Aabybro eller Aalborg?

Hos Aalborg Forsyning håber Lars Skytte Jørgensen, at mandagens møde vil sikre klarhed hos borgerne.

- Vi håber selvfølgelig, at det bliver Aalborg Forsyning, der skal levere fjernvarme i Nørhalne, men det vigtigste for os er, at vi kan medvirke til at sikre, at fjernvarmen bliver rullet ud, så vi kan få udfaset naturgas og sikre den grønne omstilling, siger Lars Skytte Jørgensen.

I alt kan 530 kunder i Nørhalne potentielt få udrullet fjernvarme - 400 af dem har i dag naturgas eller olie, mens resten har el, varmepumper og biomasse/pillefyr.