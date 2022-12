Gammel avisredaktion ryddet: Her skal være luksus hotelværelser

FREDERIKSHAVN:Hotel Herman Bang har vokseværk, og nu er 15 spritnye hotelværelser på vej på Tordenskjoldsgade 2 - lige overfor det eksisterende hotel.

De kommer til at ligge i samme bygning som Nordjyske, 12 på overetagen og 3 i stueplan.

- Vi havde en belægning på over 80 procent af vores værelser i 2022, og ofte var alle 53 værelser booket, så jeg har længe haft et ønske om nogle flere værelser.

- Der var tanker om at bygge til i højden, men det er både besværligt, og det koster kassen. Så da bygningen lige overfor blev solgt til Stenhøj Ejendomme fik jeg en idé, fortæller Lars Dannervig, som driver Hotel Herman Bang, der i øvrigt er en del af Best Western.

Lars Dannervig har drevet hotel siden 1999. Foto: Bo Lehm

Egentlig var den nye ejers oprindelige tanke at lave en 6-7 lejligheder, men:

- Jeg sagde, at jeg havde en bedre idé - nemlig at lave hotelværelser, og den var han klar på, siger Lars Dannervig.

Franske altaner og store badeværelser

Således er der nu godt gang i renoveringen af første sal og en del af stueetagen.

Ovenpå bliver der 12 luksus hotelværelser på omkring 25 kvadratmeter i snit, og nedenunder laves der tre såkaldte Junior-suites.

- De tre er tiltænkt gæster, som bor her længere tid. Som for eksempel rejsemontører og håndværkere, og de minder om små lejligheder.

- Ovenpå bliver det 12 Deluxe-værelser med franske altaner og store badeværelser, oplyser Lars Dannervig.

Han lejer sig ind i de nye lokaler, og kommer selv med alt inventaret til de 15 nye værelser.

Igen liv og glade dage

Der er blot et lille stenkast fra det gamle hotel til de nye værelser, så alt det med reception, morgenmad og den slags kommer til at foregå på Herman Bang.

- Jeg er sikker på, at gæsterne gerne lige vil krydse gaden for de ting, siger Lars Dannervig med et smil og supplerer:

- Herovre bliver der en anelse mere luksus, for eksempel med store tv og egen parkeringsplads til alle 15 værelser.

Tidligere husede lokalerne ovenpå både et grafisk firma og en af Nordjyskes lokalredaktioner.

Redaktionen er rykket nedenunder, og firmaet er flyttet, så lokalerne har stået tomme et par år.

Men fra 1. juni næste år kommer der igen liv og glade dage, for da er det planen, at de nye værelser skal stå klar til de første gæster.