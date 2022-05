Gammel sportshal i lille by investerer millioner i både fitness, køkken og omklædningsrum

DYBVAD:Her på Ørnevej i Dybvad, syd for Sæby, finder vi byens sportshal fra 1979. Og den ser på ingen måde speciel eller særlig indbydende ud.

Men det er imidlertid kun et spørgsmål om tid, før hallen bliver omdrejningspunkt for hele lokalområdet.

En ihærdig og ambitiøs arbejdsgruppe fra byen med knap 600 indbyggere er nemlig klar til at investere 6,5 millioner kroner i Dybvadhallen.

Der kommer nyt køkken, og dermed håber ildsjælene på, at folk vil leje sig ind og holde deres private fester i hallen. Foto: Torben Hansen

- Hele området får glæde af det her projekt, som vil medføre, at vi får lidt mere gang i vores by, siger halinspektør i Dybvadhallen Claus Nielsen, som er med i arbejdsgruppen.

At tænke stort

Lige ved siden af Dybvadhallen ligger byens boldklub og idrætsklub, som har foræret deres klubhus til hallen.

For nu handler det om at tænke stort og slå gode kræfter sammen.

Det betyder, at hal og klubhus nu bygges sammen, så hele herligheden vil fremstå som én stor bygning.

Klubhuset (tv) og hallen skal bygges sammen. Foto: Torben Hansen

De 6,5 millioner kroner skal blandt andet bruges til at bygge nye omklædningsrum, indrette et nyt køkken, ændre hallens indgang, opførelse af lokale med mulighed for at dyrke E-sport, energiforbedringer - og ikke mindst et 120 kvadratmeter stort fitnesscenter/motionsrum, som bliver motoren i den nye Dybvadhal.

Gang i udlejningen

Den nye hal skal også indrettes med et loungeområde, hvor de unge kan sidde og hygge sig, inden de skal ind i hallen og dyrke sport.

Motoren i den nye hal bliver et stort fitnesscenter, som skal tiltrække både unge og gamle. Foto: Torben Hansen

Og det nye køkken skal blandt andet sikre, at der bliver gang i udlejningen af hallens lokaler til private fester.

- Det handler om at skabe flere aktiviteter i hallen, som henvender sig sig til både unge og ældre borgere. Jeg vil jo for eksempel rigtig gerne, at børnene kommer herover og hænger ud, når de får fri fra skole, siger Claus Nielsen.

I forvejen er der flere forskellige aktiviteter i hallen, blandt andet motion for borgere over 60 år, og af nye tiltag kan nævnes floorball og bordtennis.

Passer på pengene

- Fremover vil vi tænke muligheder fremfor begrænsninger, og hallen kan sagtens bruges til for eksempel koncerter og foredrag, siger Claus Nielsen.

Renoveringen af hallen medfører også, at der skal bygges nye omklædningsrum. Foto: Torben Hansen

Det hele begyndte med erkendelsen af, at Dybvad ikke har et motionscenter. Derfor dyrker borgerne fitness i de omkringliggende byer, men det skal være slut nu.

Dybvadhallen har været gode til at passe på pengene og har - ifølge Claus Nielsen - opsparet 2,5 millioner kroner.

Og politikerne i Frederikshavn Kommune har netop sagt ja til en kommunegaranti på et lån hos KommuneKredit på fire millioner kroner, så nu er pengene hjemme.

Claus Nielsen regner med, at den nye hal i Dybvad vil stå klar til næste år.