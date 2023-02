Gode nyheder til nordjyske husejere – medmindre du bor her

NORDJYLLAND:Boligpriserne har de seneste år været på himmelflugt som følge af den store efterspørgsel under coronakrisen. Men som krisen efterhånden er slut, er prisstigningerne på huset også stoppet. For det meste.

Nye tal fra Boligsidens markedsindeks viser, at de gennemsnitlige huspriser i Danmark er faldet med en procent fra december sidste år til januar i år.

Det er syvende måned i træk, at priserne falder, og det landsdækkende gennemsnit for salgspriser af villaer og rækkehuse endte på 16.068 kroner pr. kvadratmeter i januar.

- Det tyder på, at huskøberne har vænnet sig mere til den økonomiske virkelighed, der pludseligt ramte i andet halvår af 2022 med øgede leveomkostninger og stigende renter, som dengang lagde en stor dæmper på boligmarkedet, fordi folk ikke vidste, hvad de kunne forvente af den økonomiske fremtid, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Der er selvfølgelig stadig usikkerheder forbundet med samfundsøkonomien her i starten af 2023, men både energipriserne, inflationen og renteniveauet synes nu mere pålideligt end i efteråret 2022. Selv om vi eksempelvis lige har set endnu en stigning i renten, så er stigningen mindre og mere forventelig i dag, end den var tidligere. Det gør det nemmere for boligkøberne at tilrettelægge et budget, og formentlig derfor ser vi mindre fald i boligpriserne, som samtidig også kan forklares af få sæsonudsving.

Nordjylland står bedre end andre steder

Det er dog kun to af de nordjyske kommuner, som har oplevet et fald i priserne fra december til januar.

Det drejer sig om Rebild og Mariagerfjord, som henholdsvis er faldet med 2,2 % og 1,2 % i gennemsnit.

Morsø og Aalborg er stort set uændret med små stigninger på 0,1 % og 0,2 %, mens der for de resterende kommuner er gode nyheder.

Vesthimmerland stiger med 1 %, Thisted 1,1, Frederikshavn 1,8, Jammerbugt 4,1, Hjørring 4,9 og den absolutte højdespringer er Brønderslev, hvor husene i gennemsnit steg med 6,2 %.

Brønderslev ligger nummer fem på listen over største prisstigninger – kun overgået af Fredensborg, Helsingør, Brøndby og Struer. Sidstnævnte havde en månedlig ændring i huspriser på hele 20,1 %.

Til tallene skal man være opmærksom på, at store udsving kan ske, hvis der sælges få huse med stort afslag eller stor overpris.

Der er ingen tal for Læsø, da der er solgt for få huse.