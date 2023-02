Godt otte år efter oversvømmelser: - Så fik staten endelig snøvlet sig sammen

ELLING:Så sent som i starten af januar frygtede beboerne tæt på Elling Å, at deres huse igen skulle oversvømmes af regn, som ikke kunne løbe via åen og ud i Kattegat. En frygt, som beboerne har måttet leve med med jævne mellemrum, siden deres huse blev ødelagte i efterårsferien i 2014.

Men nu er der efter godt otte år lys for enden af tunnelen.

- Alle har gået og ventet på, at staten skulle snøvle sig sammen. Personligt har jeg været med til at få tre ministre op for at se på problemet, uden held. Men det er så nu en skade, der bliver rettet op på med betydelig forsinkelse, siger folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S).

Det nordjyske folketingsmedlem glæder sig over, at borgerne snart igen kan sove trygt uanset vejret.

I efterårsferien i 2014 blev Elling ramt af en oversvømmelseskatastrofe, hvor Elling Å gik over sine bredder, så knap 30 huse blev beskadiget i en grad, så beboerne måtte genhuses og deres hjem renoveres.

Bjarne Laustsen har flere gange besøgt borgerne i Elling og set på skaderne efter oversvømmelserne i oktober 2014. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Diger og udgravninger

Frederikshavn Kommune har efterfølgende etableret diger og fortaget udgravninger i åen, men der har været bekymring over, at det ikke vil være tilstrækkeligt til sikring mod gentagelser ved store regnmængder.

Der har således været hændelser siden, hvor det har været nødvendigt at pumpe vand væk. Senest i starten af januar i år, hvor vandet igen steg faretruende.

Store regnmængder i starten af januar fik igen vandmængden i Elling Å til at stige, så der måtte pumpes vand væk fra under broen på Skagenvej. Privatfoto

Problemet er, at vandet i åen ved Skagensvejs overføring har haft problemer med at passere i ekstreme tilfælde, fordi underføringen har udgjort en flaskehals for vandafstrømningen. Frederikshavn Kommune og Vejdirektoratet har derfor samarbejdet om udarbejdelsen af en analyse, som anbefaler tiltag for at muliggøre øget.

Skagensvej, der er hovedvejen til Skagen, er en statsvej, hvorfor det er statens opgave.

8,3 mio. kr.

Af beskrivelsen af projektet fremgår det, at man anbefaler at etablere et parallelt underløb, hvor rør bores og presses under vejen umiddelbart nord for vandløbet. Rørene skal kun være vandførende, når vandstanden i åen nærmer sig et kritisk niveau. Dermed ændres miljøet i Elling Å praktisk taget ikke.

Udførelsen med underboring er valgt, selvom billigere alternativer er mulige, men de medfører helt eller delvis opgravning i vejarealet på et sted, hvor omkørsels er vanskelig at etablere. Trafikantomkostningerne ved vejarbejdet bliver derfor uforholdsmæssigt store.

I alt er der sat 8,3 mio. kr. af til projektet, der skal tage hensyn til det beskyttede vandløb Elling Å.

Projektet kræver en lille arealerhvervelse og skal derfor indpasses i Kommissarius' plan for ekspropriationer, fremgår det af projektbeskrivelsen. En gennemførelse af projektet skønnes at tage cirka to år fra bevilling er givet. Projektets tidsplan afhænger bl.a. af, hvordan det kan indpasses i ekspropriationsplanen.

- Jeg tænker, at det skal laves, så det generer trafikken til Skagen mindst muligt, så det bliver ikke midt i en sommerferie, siger Bjarne Laustsen.