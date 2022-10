Grønt lys til havvindmøller ud for Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune har onsdag givet etableringstilladelse til European Energys havvindmølleprojekt i Frederikshavn, som sigter mod at etablere fem havvindmøller på op til 256 meter cirka fire kilometer ud for Frederikshavn havn.

Etableringstilladelsen til projektet kommer på baggrund af et omfattende arbejde med miljøkonsekvensvurdering af opstilling af havvindmøllerne samt anlægning af kabler på havbunden og på land.

Resultaterne af vurderingen var i høring hen over sommeren, hvor blandt andet borgere i Frederikshavn havde mulighed for at indgive høringssvar vedrørende projektet.

Det oplyser Erhvervshus Nord i deres nyhedsbrev.

Den grønne strøm vil blive ført i land ved Frederikshavn havn, og European Energy er i dialog med forskellige aktører i Frederikshavn for at udnytte strømmen til et Power-to-X-projekt.

Det er muligt at klage over Energistyrelsens afgørelse, og en klagevejledning fremgår af afgørelsen, der er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune gennemførte i perioden 25. maj 2022 - 5. august 2022 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Frederikshavn Havvindmøllepark.

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune har udarbejdet høringsnotater, hvor myndighederne har forholdt sig til de indkomne høringssvar.

Høringsnotaterne er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.