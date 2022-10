Håbefuld landsby sendt tilbage til start: Ingen fjernvarme

BJERGBY:De trængte boligejere i Bjergby nord for Hjørring må kigge langt efter billigere varme fra Hjørring Varmeforsyning. De får nemlig alligevel ikke få lov til at komme på en transmissionsledning med overskudsvarme, der går mellem havnen i Hirtshals til varmeforsyningen i Hjørring.

Den endelige rapport fra Hjørring kommunes rådgiver på området har nu kortlagt de faktiske overskudsvarmemængder på havnen i Hirtshals. Og den viser, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt med overskudsvarme fra havnen i Hirtshals til, at der frigives kapacitet i transmissionsledningen mellem Hjørring og Hirtshals.

Det oplyser Hjørring Varmeforsyning i en pressemeddelelse.

- Det var, som vi bl.a. nævnte på borgermødet 30. august 2022, en forudsætning for etablering af fjernvarme i Bjergby, forklarer varmeforsyningen.

- Det er derfor på nuværende tidspunkt desværre ikke muligt for os at etablere fjernvarme i Bjergby. Hvis der på et senere tidspunkt bliver tilstrækkeligt med overskudsvarme til rådighed, så vi kan gøre brug af den eksisterende transmissionsledning til at forsyne Bjergby, vil vi selvfølgelig genoptage sagen.

- Vi beklager meget, at det ikke kan lade sig gøre at etablere fjernvarme i Bjergby på nuværende tidspunkt, skriver varmeforsyningen.

Trist besked

Bjergby kan sådant set godt komme på fjernvarme fra Hjørring, men så vil det blive i en dyrere udgave, hvor der skal anlægges en ny ledning fra Hjørring til Bjergby, og det vil koste ca. 100.000 kr. ekstra pr. tilslutter, altså i alt ca. 200.000 kr. inkl. tilskud.

Fjernvarmegruppen i Bjergby ærgrer sig over beskeden fra Hjørring Varmeforsyning og skriver i et opslag på Facebook.

- Vi må selvfølgelig tage situationen til efterretning. I fjernvarmegruppen er vi enige i, at det er urealistisk med egen ledning fra Hjørring på grund af den ekstra udgift. Så vi må se i øjnene, at det i bedste fald vil vare en del år, før vi kan få fjernvarme i Bjergby. Det er rigtig trist. For i hvert fald i det lange løb er der nok ingen tvivl om, at fjernvarme er den rigtige løsning for et bysamfund som vores. For at fremtidssikre vores boliger, erhverv og institutioner, så Bjergby også i fremtiden bliver en attraktiv by at bo i, og ikke mindst flytte til.

- Vi er meget kede af, at vi er endt her. Ikke mindst fordi undersøgelsen af muligheden for fjernvarme siden begyndelsen af året for mange af os har betydet, at vi har udskudt overvejelserne om at skifte naturgas ud med varmepumpe eller andet. Det kunne mange formentlig have nået at få gjort inden den forestående vinter. Nu må vi vente til næste år, med mindre vi tør satse og håbe på, at prisen for naturgas bliver rimelig, og/eller at vi kan få fjernvarme i den nærmeste fremtid.

Fjernvarmegruppen øjner dog en anden chance: De vil nu spørge Sindal Varmeforsyning, der næste år kobler Astrup på deres ledningsnet, om der kunne være en mulighed for at føre den ledning videre til Bjergby.