Hans og Horne tager kampen op for skolen for tredje gang

HORNE:- Ja, vi har jo prøvet det før. Jeg stod i spidsen i 10 og i 14, da de sidst ville lukke skolen i Horne.

Det siger Hans Wendelboe Bøcher fra den lille landsby syd for Hirtshals. Han har ikke længere børn på skolen, men er alligevel en af dem, der nu kæmper for skolen og landsbyens fremtid.

- Der er jo stadig en by, vi skal passe på, og så sidder jeg i beboerforeningen, forklarer han.

Netop Horne Beboerforening står bag et borgermøde om emnet onsdag aften på Horne Efterskole.

Det er nu tredje gang, skolen i Horne er truet af lukning. Arkivfoto: Kurt Bering

Lukning af skolen i Horne er ligesom skolerne i Lendum, Tornby og Bjergby nævnt i forbindelse med spareplaner i børne-, fritids- og undervisningsudvalget i Hjørring Kommune. Eller rettere sagt undervisningssteder, for de fire steder hører alle under større skolecentre. En teknikalitet, der gør det administrativt simplere at lukke dem.

Elevtal i dette skoleår Horne Undervisningssted 133 Tornby Undervisningssted 85 Lendum Undervisningssted 80 Bjergby Undervisningssted 130 Kilde: Hjørring Kommune VIS MERE

Målet er at spare 4,3 mio. kr. på børne-, fritids- og undervisningsområdet. Lukning af et undervisningssted skønnes at give en besparelse på 3 mio. kr.

Mødet i Horne

"Hvad er op og hvad er ned? Og hvordan sikrer vi bedst muligt, at der også i fremtiden er et lokalt skoletilbud for Horne, Åbyen, Asdal og Emmersbæks børn?", skriver beboerforeningen på Facebook.

- Vi håber, at vi fortsat har en folkeskole, men hvis ikke, så må vi se, hvad vi så kan, og om der er kræfter til at lave en friskole, forklarer Hans Wendelboe Bøcher.

På mødet onsdag vil han lave et oplæg om den aktuelle situation og lidt om historikken, men bl.a. fire medlemmer af børne-, fritids- og undervisningsudvalget stiller også op.

Hans Wendelboe Bøcher forventer, at mødet vil ende ud i, at der bliver dannet to arbejdsgrupper: En, der skal tage sig af høringssvar i samarbejde med skolebestyrelsen, og en, der skal arbejde med de tiltag, der skal til for at lave en friskole.

Han tror reelt, at Horne kan være i farezonen, da både den og Tornby ligger ved jernbanen og dermed har nem adgang til skoler i Hirtshals og Hjørring, og at der kun er fire kilometer fra Horne til Hirtshals. Derimod ligger skolen i Lendum langt fra andre både folke- og friskoler.

Godt forberedt

De seneste dage har Hans Wendelboe Bøcher snakket med de fleste af udvalgets medlemmer og også borgmester Søren Smalbro (V). Og det har bl.a. gjort ham tryg ved, at kommunen ikke bare lukker en af skolerne, som man ellers kan, når man kalder det et undervisningssted.

- Jeg har fået lovning fra alle, at de vil behandle det som en "skole", siger han.

Den oplysning er vigtig, da det giver folk i det berørte område tid til at samle de nødvendige 30.000 kr., det koster at anmelde etableringen af en ny friskole. En anmeldelse, der skal være indgivet senest 15. august, året før den nye skole åbner - altså 15. august i år, med skolestart august 2024.

De 30.000 kroner er i øvrigt ikke et problem i Horne - mindre end en uge efter, at planerne om en skolelukning kom frem, har tre lokale erhvervsdrivende allerede fundet pengene.

Også på et andet punkt er Horne foran. De har allerede materialet fra "Stendysseskolen", som var navnet på den friskole, de lagde an til at åbne i 2014, hvor de sidst var truet. Og noget af det materiale kan genbruges.

Tidligt i processen

Udvalgsformand Gry Bruun Nielsen (R) er en af de politikere, der stiller op på mødet onsdag aften:

- Jeg har ingen intentioner om at gå i flyverskjul. Jeg kan godt forstå, at man i et lille lokalsamfund gerne vil sende sine frustrationer et sted hen. Jeg vil gerne dialogen, så det bliver klart, hvad der er fakta, og hvad der er blevet sagt over køledisken hos købmanden.

Udvalgsformand Gry Bruun Nielsen deltager i mødet onsdag aften på Horne Efterskole. Hun er selv lærer på Hirtshals Undervisningscenter, hvorunder Horne og Tornby undervisningssteder hører under. Hun har i øvrigt selv arbejdet begge steder. Foto: Bente Poder

Hun vil ikke direkte sætte navn på den eller de skoler, der nu er i farezonen. Men hun hælder selv til, at det kun bliver en.

- Alle skoler i kommunen har elevfald hen over de næste ti år, undtagen den i Bagterp. Det kan alle se, hvis de kigger på prognoserne. Men hvis man kigger på den mindste, så er det rigtigt, at det er Lendum, siger Gry Bruun Nielsen.

Udvalget har arbejdet med en ny struktur på skoleområdet i nogle måneder, men det blev først offentligt kendt tirsdag i sidste uge, da Nordjyske skrev om det.

- Jeg køber ikke, at det er en chokudmelding. Vi har inddraget skolebestyrelserne og virkelig gjort os umage for at tage dem med i processen. Men vi er slet ikke der endnu, at vi kan give folk svar på de ting, som folk efterspørger. Det er nogle svar, vi skal finde sammen, siger udvalgsformanden.

Beslutningen om den fremtidige skolestruktur skal være på plads til budgetforhandlingerne i efteråret, og den får effekt fra skoleåret 24/25.