Har satset sparepengene, men bevilling trækkes i langdrag: - Vi bliver ikke behandlet ordentligt

AALBORG:I Jammerbugt Kommune kan man få en alkoholbevilling på en time, hvis man ringer til borgmesteren, forlyder det fra en frustreret restauratør, der står klar til et nyt kapitel i hans arbejdsliv.

- Jeg har jo allerede en alkoholbevilling på den restaurant, jeg forpagter. Så hvordan kan det være, at jeg så skal vente fire uger på at få en alkoholbevilling, bare fordi jeg flytter kommune, spørger Peter Kjeldgaard, der på søndag åbner Restaurant Urt i de lokaler, der tidligere husede Restaurant Rusk.

Alkoholbevillingen har han stadig, og den har han fået gennem sin forpagtning af Gjøl Kro. Så der er ifølge Peter Kjeldgaard ikke noget formelt, der skulle bremse en hurtig proces med at få en tilsvarende i Aalborg.

Natazja Torp tager en klud om et bord i den nyindrettede restaurant. Foto: Bente Poder

- Jeg har jo været inde med alle papirerne, jeg har ingen skattegæld, så hvorfor skal det tage fire uger, spørger han undrende.

- De vil jo gerne have iværksættere i byen, og dette her er ikke en måde at behandle os ordentligt på. Hvorfor skal det være så svært og tage så lang tid at få sådan en tilladelse ekspederet, lyder det fra en utilfreds Peter Kjeldgaard.

Ikke hos kommunen endnu

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) er formand for Bevillingsnævnet i Aalborg Kommune og kan fortælle, at man ikke har modtaget noget i Peter Kjeldgaards sag fra Nordjyllands Politis bevillings- og tilladelseskontor endnu.

- Vi har ikke modtaget noget fra politiet endnu, så det er deres sagsbehandlingstid, han egentlig klager over, siger borgmesteren og begrunder sagsbehandlingstiden med det arbejde, der skal gøres, før der kan ekspederes videre.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen afventer alkoholbevillingen til Restaurant Urt. PR-foto

- Hver gang man åbner et nyt sted, så skal der ansøges igen. Da vi har et stort restaurantliv i Aalborg, er der en række ting, som politiet skal undersøge, før de sender ansøgningen videre til os. Det drejer sig om at tjekke personerne, der søger for at sikre, at de eksempelvis ikke tilhører uhensigtsmæssige grupperinger, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Så ansøgningen ligger stadig hos Nordjyllands Politis bevillings- og tilladelseskontor.

- Vi har travlt lige nu, for alle vil gerne åbne og have bevillinger. Sagsbehandlingstiden afhænger af, om vi har de informationer, vi skal bruge for at kunne ekspedere. Og det er forskelligt fra sag til sag, hvor lang tid det tager at samle ind, lyder det fra Nordjyllands Politis bevillings- og tilladelseskontor.

Søg aktindsigt

Hvis man vil have oplysninger om den konkrete sag, så skal man kan søge om aktindsigt, får vi at vide.

Det har vi på Nordjyske så gjort og afventer svar, som dog først kan forventes inden for syv arbejdsdage. Så det hjælper ikke Peter Kjeldgaard, der på søndag gerne ville kunne servere en øl og en snaps til det smørrebrød, han har tænkt at servere gæsterne til en udsolgt restaurant.

- Det er tåbeligt, det skal tage så lang tid. Jeg har masser af gæster og leverandører, der står klar med øl og vin. Det er virkelig irriterende, siger Peter Kjeldgaard.

Peter Kjeldgaard og Natazja Torp åbner ny restaurant i Brandstrupgade 11 i Aalborg. Fra venstre er det Peter Kjeldgaard, Christian Kielgast og Natazja Torp. Foto: Bente Poder

Han må dog væbne sig med tålmodighed, for han er ikke den eneste, der har brug for en bevilling nu, kan man læse på bevillings- og tilladelseskontorets side:

"Vær opmærksom på, at vores sagsbehandlingstid varierer hen over året. Du bør eksempelvis forvente en længere svartid (op til 4 uger) forår og sommer, fordi vi her behandler mange ansøgninger om alkoholbevilling og ansøgninger til sommerens arrangementer – byfester, lejlighedstilladelser til udskænkning af alkohol, opsætning af hoppeborge, motionsløb og meget andet."