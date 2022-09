Havnen har en lang venteliste og skal udvides - ideerne er væltet ind

ÅLBÆK:Ålbæk Havn skal udvides, og interessen for at blande sig er stor hos borgerne.

- Det er faktisk helt vildt, og det har vist sig at være en succes at lægge de mange input ud på en digital platform, fortæller formanden for plan- og miljøudvalget, Peter E. Nielsen (S), som selv bor i Ålbæk.

På et borgermøde i maj blev der genereret 81 ideer og input, som efterfølgende blev lagt ud på den digitale platform. Og frem til 1. juli blev der kommenteret på ideerne, ligesom der blev leveret yderligere 22 ideer.

Ålbæk Havn er fortrinsvis en lystbådehavn med velfungerende foreninger, et mindre antal bi­erhvervs- og fritidsfiskere samt to spisesteder. Desuden byder havnen også på to virksomheder - Faktafiber og Ålbæk Værft.

Et lille udpluk

Det følgende er blot et lille udpluk af forslagene til udvidelse og forskønnelse af Ålbæk Havn:

De fleste kan blive enige om, at det er nødvendigt med en udvidelse af havnen, fordi der blandt andet er behov for flere bådpladser. Ifølge Peter E. Nielsen er der i øjeblikket 48 lystsejlere på venteliste.

Masser er ideer er dukket op i forbindelse med udvidelse af havnen. Privatfoto

En større havn vil også give afsæt for langt flere rekreative indslag som for eksempel flydende shelters, havnebad, husbåde til udlejning samt vandsportszone.

En udvidelse af havnen og en større indsejlingsdybde vil samtidig sikre, at værftet kan tage imod større skibe.

Havnen og byen

Det handler også om at binde havnen sammen med byen. Det skal for eksempel ske via plads til vinteropbevaring af både samt bedre belysning, minigolf og etablering af specialbutikker langs vejen mellem by og havn.

Der er for eksempel også indkommet et vidtrækkende forslag om at omdanne det nuværende auktionshus med et egentlig forsamlingshus i to etager for lystsejlere, fiskere, turister, fastboende og foreningsliv.

Udvidelsen af Ålbæk Havn har netop været på dagsordenen i plan- og miljøudvalget.

Næste skridt bliver at søge om tilladelse til udvidelsen hos en række myndigheder, blandt andre Kystdirektoratet.