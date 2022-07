Havnen og bymidten skal bindes sammen: - Vi vil skabe liv og handel

SÆBY:Havnen og bymidten skal bindes sammen i Sæby – og derfor bliver byens mest berømte og ældste gade - Algade - i skolernes sommerferie lukket for indkørsel via Søndergade.

Det er resultatet af et samarbejde mellem Sæby Erhvervsforening, Sæby Handelsstandsforening, Destination Nord og Frederikshavn Kommune.

Tankerne bag sommergaden og praktisk info om projektet blev fremlagt på et borgermøde i Sæby Spektrum 10. maj i år.

Faktum er, at Algade i sommerferien bliver en gade med færre bilister. Dermed vil den gamle gade skabe perfekte forhold for gående og cyklister.

Bilkørsel vil dog stadig være muligt i gaden, men håbet er, at gennemkørende biltrafik uden ærinde eller til havnen flyttes væk, så gaden bliver så bilfri som mulig.

Byens ældste gade

Kvarteret omkring Algade stammer helt tilbage fra 1500-tallet.

Gaden er byens ældste, og er også Sæbys gamle hovedgade. Den bugter sig i takt med åens slyngninger og rummer bygninger, som gennem historien har huset alt fra hospital og fattighus til rådhus.

- Med de færre biler vil Algade få et udtryk lidt som en ”stillegade”. Det håber vi vil være med til at gøre turister opmærksomme på, at afstanden mellem havn og by kan gøres på gåben. Mange turister kører ned til havnen, men kommer ikke længere. Vi håber, at mange flere nu vil opdage det gamle bykvarters skævhed og charme og de mange detailbutikker og kunsthåndværkere, man finder i Algade og bymidten, siger Kim Müller, som er bestyrelsesformand for Sæby Erhvervsforening.

Den bedste grobund

At netop Frederikshavn Kommune har været fast deltager på projektgruppens møder fra dag ét, skaber ifølge arbejdsgruppen den bedste grobund for byudviklingsprojekter som sommergaden i Algade.

- Vi er fire aktører, der arbejder sammen om det her projekt med byudvikling for øje. Vi vil skabe liv og handel i Sæby. Det er unikt for Sæby, at erhvervslivet, handlen, turismeaktøren og kommunen går sammen om byudviklingen. Vi ved, at det er noget, andre byer kigger til og lader sig inspirere af, siger Kim Müller.