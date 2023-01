Ny luksus-biograf blev bygget for millioner - men det regner ind

FREDERIKSHAVN:Ikke så få nordjyder har gennem det seneste års tid sat kursen mod det nybyggede Palads Teatret Frederikshavn, når de skal forkæles med en god biografoplevelse.

Men når gæsterne placerer sig i én af de lækre og topmoderne biografstole og lader øjne og ører forkæle med noget af det bedste indenfor lyd og billeder - så er det nok alligevel de færreste, der har kalkuleret med, at det i perioder har kunnet dryppe ned fra oven.

Men sådan har det været, og ved gallaåbningen i april 2022 var det ligefrem nødvendigt at sætte spande frem for at fange regnvandet.

Det er angiveligt ikke længere sådan, at gæsterne ligefrem kan blive våde, når de bevæger sig rundt i biografen. Men der er stadigvæk indtrængende vand, og det varer lidt endnu, før man kommer problemet til livs.

Kris Søgaard Pedersen er direktør for den nybyggede biograf, men han ønsker ikke at kommentere på udfordringen med det indtrængende vand.

Kris Søgaard Pedersen driver Palads Teatret sammen med sine kone, Sofia Rafn. Parret ejer selv biografen, som angiveligt har kostet dem cirka 40 millioner kroner plus moms.

Ægteparret Kris Søgaard Pedersen og Sofia Rafn driver den nye biograf - her er de fotograferet ved gallaåbningen i april 2022. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Bygget af Trigon

Det er den lokale entreprenørvirksomhed Trigon A/S, som står bag hele det byggeprojekt, som biografen er en del af.

Muligheden for projektet opstod, da Trigon i 2019 købte den såkaldte "Værkergrunden" af Frederikshavn Kommune. På Værkergrunden er Trigon siden gået i gang med at opføre to boligtårne i otte etager med tilsammen 32 ejerlejligheder, et tilhørende fælleshus, et parkeringshus - og så altså Palads Teatret.

Karl Erik Slynge er koncerndirektør hos Trigon A/S - og siger følgende om problemerne med vand i biografen:

- Der har været problemer af den simple grund, at taget ikke er færdigt ovenpå. Derfor løber der en smule vand derned (i biografen, red.) en gang imellem.

Karl Erik Slynge forklarer, at der senest mellem jul og nytår har været problemer med indtrængende vand.

Selv om biografen åbnede i april 2022, bliver der stadig bygget på livet løs rundt omkring på Værkergrunden i Frederikshavn. At der er problemer med indtrængende vand i biograf-komplekset skyldes, at taget ovenover - som man kan se på billedet her - endnu ikke er færdiggjort. Først når de første beboere flytter ind omkring 1. marts, vil bygningerne være lukket helt af for vind og vejr - og til den tid kan man så også forvente, at problemerne med indtrængede vand i biografen stopper. Foto: Torben Hansen

Tidligere er der kommet en del vand ind ved både sal 3 og sal 4 i biografen, idet boligtårnet ovenover ikke har været lukket af for vind og vejr. Det er dog sket her i vinter.

Nu stammer biografens problemer primært fra et orangeri over indgangen til biografen. Der er nemlig endnu ikke vinduer i det.

- Og så længe der ikke er vinduer i orangeriet, så kan der blæse vand ind på gulvet - og det vil jo kunne løbe ind i et hus. Det svarer jo til, at du tager en vandkande og hælder ud på gulvet indvendigt i lejlighederne ovenover. Så ved man jo godt, at før eller senere finder vandet ned til det nederste - og der er biografen jo det allernederste, forklarer Karl Erik Slynge og tilføjer:

- Der har været meget, meget vand, men nu er det næsten væk. Du kan se det lige til venstre på væggen, når du kommer indenfor i biografen. Hvis det regner fra øst, så kommer der vand ind dér, siger han.

Problemerne med indtrængende vand i Palads Teatret skyldes, at byggeriet ovenover endnu ikke er færdiggjort. Eksempelvis mangler der blandt andet glas i orangeriet her - og det betyder, at der trækker regnvand ned i biografen. Foto: Torben Hansen

Samtidig giver det faktum, at man stadig er midt i en byggeproces også i ny og næ nogle udfordringer.

- Når man murer med mursten ovenover, så ryger der en gang imellem en mursten ned på tagpappet. Og når der ikke er lavet et færdigt tag, så går der hul engang imellem. Så vi har nogle gange fundet et hul, hvor der løber vand ind under den nederste tagmembran - og det løber ned i biografen.

Vi kendte præmissen

Ifølge Karl Erik Slynge så har Trigon hele tiden kendt til risikoen for indtrængende vand i den nye biograf. Men det var en forudsætning for at kunne åbne film-templet allerede i april 2022.

Når der kommer vand ind i Frederikshavns nybyggede biograf, så skyldes det slet og ret, at biografen er blevet taget i brug, inden taget er færdigt, siger Karl Erik Slynge, der er koncerndirektør for Trigon A/S. Privatfoto

- Det var betingelsen for, at de kunne komme i gang, før vi var færdige med resten af byggeriet. Ellers skulle de først have startet i biografen her i år. Så vi vidste fra start, at vi ikke kunne garantere, at byggeriet var færdigt - men at vi godt kunne lave det sådan, at det kunne ibrugtages, siger Karl Erik Slynge og tilføjer:

- Det var jo væsentligt, at der kunne komme gang i biografen, så den kunne få nogle indtægter. Og vi er stolte over, at vi har fået åbnet Danmarks flotteste, største og bedste biograf. Det kan noget i sig selv, og det har jo også været en kæmpe succes med åbningen. De har solgt masser af billetter i løbet af det første år, og folk valfarter jo hertil langvejs fra.

Først når alle lejligheder er lukket af, vil byggeriet være helt tæt - men ifølge Karl Erik Slynge har det indtrængende vand ikke gjort skade på bygningen.

- Overhovedet ikke. For der er jo ingen af konstruktionerne, der er fugtfølsomme eller noget som helst i den dur.

Byggeriet bliver ifølge Karl Erik Slynge færdigt inden 1. marts, hvor de første beboere flytter ind i lejlighederne på Værkergrunden. Her er 12 af de 32 ejerlejligheder i øvrigt på nuværende tidspunkt blevet solgt.

Der er problemer med indtrængende vand i den nye biograf i Frederikshavn. At der kunne være en risiko var kendt allerede, da biografen - Palads Teatret - åbnede i 2022. Foto: Torben Hansen