Her er Konservatives bud på solceller, der ikke irriterer naboer

AALBORG:Det er de færreste, der har lyst til at være nabo til et solanlæg. Men de er et nødvendige, hvis Aalborg Kommune skal nå deres målsætning med en 70 procents reduktion af CO2-udslippet.

Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe har et bud på en løsning, der irriterer færrest mulige borgere. De foreslår, man på den del af Nordjyske Motorvej, der strækker sig gennem Aalborg, opsætter solceller. På solcellernes fundament vil man så sætte støjdæmpende elementer for slå to fluer med et smæk, og dermed også dæmpe noget af den støj, der kommer fra motorvejen.

Morten Thiessen kan ikke se, hvem der skulle være imod det innovative forslag Foto:Henrik Simonsen

- Vi ved, at man i Gug og Vejgård ikke er glade for den støj, der kommer fra E45. Det vil vi egentligt gerne hjælpe med. Det er dog Vejdirektoratet, der ejer motorvejen, men vi håber, at de vil være med til at slå pjalterne sammen og gøre det til et fællesprojekt, siger Morten Thiessen, der er byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti og rådmand for Børn og Unge.

Han er sikker på, at det er et win-win-projekt.

- Det er et af de få steder, hvor folk ikke vil være kede af, at vi sætter solceller op. Samtidig er der ikke nogen, der bliver kede af, vi gør noget ved støjen på motorvejen, forklarer han.

30 hektarer kan mærkes

Planen er, at solcellerne skal følge en strækning på ti kilometer gennem det sydlige og centrale Aalborg. Det kommer i alt til at give et areal på 30 hektarer.

- 30 hektarer kan mærkes i det store regnskab. Det er også den størrelse, hvor det bliver interessant for de private aktører at melde sig. Jeg tænker, det må være fedt at være den første til at lave sådan noget her i Danmark, siger den konservative rådmand, der må indrømme, at han har fået inspiration fra lignende projekter i Tyskland.

- Selvom det ikke er det største projekt, kommer det til at kunne betale sig, da hvert kabel fra for eksempel Stae, hvor der er et projekt på vej, koster en million. Ved at lave et mindre og mere bynært projekt, minimere vi mængden af kabel.

Et projekt uden fjender

I forhold til naboerne til motorvejen, slår han fast, at solcellerne ikke vil være nogen ekstra gene.

- Der er allerede visuelt afskærmet til motorvejen der, hvor solcellerne skal stå. Derfor bliver den eneste forandring mindre støj. Omvendt tror jeg, naboerne i Stae vil tage det som en gevinst at skulle have færre solceller, forklarer han.

Han håber derfor, et samlet byråd vil stemme for projektet.

- Jeg har svært ved at se, hvilke fjender det her projekt skulle have, forklarer han.