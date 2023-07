Her kommer der 22 nye muligheder for at oplade din bil - seks af dem bliver lynhurtige

FREDERIKSHAVN: Fastboende og turister får nye og hurtige muligheder, når elbilen skal lades op.

I slutningen af august tager ladeoperatøren Clever nemlig første spadestik til det, der - blot få måneder efter - bliver til 22 nye ladere fordelt på Sydhavnsvej i Frederikshavn i den nordlige del af færgehavnen og ved parkeringsanlægget.

De mange nye ladere er en blanding af både normal- og lynladepunkter. Og på under 30 minutter vil det være muligt for seks elbiler at lade fra 0-80 pct. på samme tid.

Administrerende direktør for Frederikshavn Havn, Mikkel Seedorff Sørensen, glæder sig over endnu et grønt tiltag på Frederikshavn Havn.

- Det vigtigt for os at bidrage til en grøn omstilling af transportsektoren. De grønne biler er her, og forventningen er, at der kommer flere og flere elbiler på markedet. Denne udvikling vil vi gerne understøtte, siger Mikkel Seedorff Sørensen.

En let løsning

Med andre ord vil havnen i Frederikshavn gerne være med til at gøre det let at køre elbil for de færgegæster og lokale.

- Det hænger rigtig godt sammen med vores ambitioner inden for såvel service som bæredygtighed. Og så håber vi, at det vil komme byens forretningsliv til gode, når færgegæster skal lade bilen inden afgang eller efter ankomst til Frederikshavn, siger Mikkel Seedorff Sørensen.

De 22 ladepunkter kan benyttes af alle elbilister døgnet rundt, og betaling er muligt med kreditkort, Cleverladebrik eller app - alt efter, hvilken lader man benytter.