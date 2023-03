Her ønsker fond at etablere et nyt botilbud for sårbare borgere

HUNE/RØDHUS:Et areal beliggende Kystvejen 16 mellem Rødhus og Hune er i spil til at danne rammen om et nyt socialt tilbud, der henvender sig til autister.

Det er Den Sociale Udviklingsfond (SUF) - en nonprofit almennyttig fond med aktiviteter i hele landet - der ønsker at etableret et botilbud i Jammerbugt Kommune.

Sidste år købte fonden Kystvejen 16, som med dens tilbagetrukne beliggenhed og 5,1 hektar store areal er yderst velegnet til formålet.

- For os handler det meget om at finde den rigtige ejendom med de rigtige rammer, og det er mindre afgørende, hvor i landet den er placeret, siger direktør hos Den Sociale Udviklingsfond, Michael Hansen.

Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune har netop godkendt, at der sendes et forslag til kommuneplantillæg og et lokalplansforslag i høring.

Området omfatter i alt 5,1 hektar. Foto: Jammerbugt Kommune

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan etableres 13 boliger, men i første omgang er planen at bygge seks boliger på hver 60 kvadratmeter, og desuden indrette to boliger i det eksisterende hus.

Planen er at sikre beboerne en ramme, hvor mængden af sanseindtryk fra naboer, trafik og byliv mindskes.

- Der er tale om beboere, som er særligt modtagelige overfor lys, lyde og dufte. Alle disse sanseindtryk optages ufiltreret gennem deres øjne og ører, og de har derfor brug for at bo et sted, hvor vi kan skærme dem, siger Michael Hansen og tilføjer:

- Det er ikke fordi, de har en adfærd, der betyder, at der ikke må være naboer tæt på, men for at beskytte den enkelte beboer er der behov for, at der er afstand til naboer og mellem hver enkelt beboer, siger Michael Hansen.

- På Kystvejen 16 er der god plads, og der er højt til loftet og en smuk natur, som beboerne kan færdes i, når de føler sig trygge. Det har stor betydning for deres udvikling, at de befinder sig i en positiv ramme.

- Vores mål er, at beboerne får nogle redskaber, så de bliver i stand til at håndtere deres psykiske udfordringer. Efter en årrække forventer og håber vi, at de kan flytte i egen bolig.

Ejendommen ligger i smuk natur og med afstand til naboer. Foto: Jammerbugt Kommune

Godt naboskab er vigtigt

Af hensyn til den videre proces er det for tidligt at sige, hvor beboerne kommer fra, og om der skal etableres i alt 13 boliger, som lokalplanen giver mulighed for.

- Vi tager ikke noget for givet men afventer kommunalbestyrelsesmødet i august. For os er det vigtigt, at naboerne bliver hørt, inden vi sætter en spade i jorden, og vi foretager os ikke yderligere, før lokalplanen er vedtaget, siger Michael Hansen.

Der har været afholdt et orienteringsmøde med nærmeste naboer, og planen er at afholde endnu et, når planerne sendes i offentlig høring.

- Vi vægter det gode naboskab, og derfor er det vigtigt, at der er tillid til os og til projektets formål. Vi kunne eksempelvis aldrig drømme om at ændre målgruppe, så det eksempelvis er kriminelle misbrugere, der skal bo her, siger Michael Hansen.

I forbindelse med det nye botilbud bliver der behov for omkring 10 medarbejdere, og heraf vil godt halvdelen være nyansættelser.

Går alt efter planen, er forventningen, at byggeriet kan gå i gang i september og stå klar i foråret 2024.

Den Sociale Udviklingsfond (SUF) er etableret i 1991 og har i dag 30 afdelinger og specialprojekter med omkring 500 ansatte.