Historisk bygning solgt

Det er en strategisk beslutning og ikke et ønske om at stoppe aktiviteterne i det gamle Tinghus i Nørresundby, der har fået AOF til at sælge bygningen.

Sådan begrunder forretningsfører Bo Jørgensen fra AOF Nordjylland salget af den historiske bygning i Tinghusgade.

- Salget af ejendommen sker som følge af en strategisk beslutning om at eje færre bygninger, siger han i en pressemeddelelse fra EDC, der har formidlet købet, og fortsætter:

- Vi ser frem til at fortsætte vores aktiviteter fra ejendommen, der har en rigtig god placering for os. Vi ser desuden frem til et godt samarbejde med den nye ejer af ejendommen.

AOF har i mange år brugt bygningen til undervisning, aftenskole og kontor.

Har planer for bygningen

Den nye ejer er Michael Vestergaard.

Han fortæller, at han er glad og stolt over at have købt Tinghusgade 3, og så fortæller han om sine planer:

- Det er en smuk og markant ejendom med en særdeles central placering. Jeg er glad for, at AOF forbliver i ejendommen som lejer - og på længere sigt glæder jeg mig til at videreudvikle ejendommen.

Det vides endnu ikke, hvad Michael Vestergaard har givet for bygningen, men da den sidst blev handlet i 2014, var salgsprisen 4,2 millioner kroner, skriver OIS.dk.

Bygningen er opført i 1920, og som fun fact kan det siges, at der stadig er en celle i kælderen, fra da bygningen fungerede som politistation.