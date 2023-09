Højhusprojekt i 15 etager kaldes "leflen for en rigmand"

Kritikere skruede i den grad op for retorikken, da erhvervsmand Bent Dahls omstridte projekt for et højhus i 15 etager på Klochhusgrunden i Hobro torsdag aften var i byrådet.

- Det er leflen for en rig mand, som vil lave et fallosprojekt i Hobro, lød de hårde ord fra SF's Peder Larsen, som spørger sig selv, om der er boligmangel i Hobro og svarer: "nej, der er brug for at renovere".

Peder Larsen fra SF: - Jeg spørger mig selv, om vi har boligmangel i Hobro. Nej, vi har brug for at renovere, siger Peder Larsen, som kalder højhusprojektet i Jernbanegade "leflen for en rigmand". Arkivfoto: Martin Damgård

Byrådsmedlem Malene Ingwersen (Enhedslisten) dumper også højhusprojektet. Hun kalder det "underligt, bagstræberisk, kedeligt og firkantet".

Hvorfor er der for eksempel ikke tænkt opsamling af regnvand ind? spørger hun.

- Jeg hæfter mig ved, at de eneste, der får god udsigt, er dem, som får råd til at bo i højhuset. Det kunne placeres klogere, hvor det generer mindre, sagde Malene Ingwersen.

Det eneste sted, hvor de bliver pænt at bo i Hobro, er inde i bygningen. Peder Larsen, byrådsmedlem for SF i Mariagerfjord Kommune

Facit blev, at 26 ud af 29 i byrådet stemte ja til, at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i otte uger.

Kun Malene Ingwersen og Peder Larsen stemte imod. De ville bremse sagen.

Jørgen Hammer Sørensen (DF) deltog ikke i mødet. Han er også inhabil, fordi han har familie, der bor i Jernbanegade.

Malene Ingwersen fra Enhedslisten er stor modstander af et højhus i Hobro i 15 etager. Arkivfoto: Martin Damgård

De politikere i Mariagerfjord Byråd, som går ind for højhusprojektet, holdt lav profil på mødet i Hadsund. Ingen tog ordet for ligefrem at rose projektet, der tænkt som et vartegn for byen.

Dog fastslog borgmester Mogens Jespersen (V), at højhuset kommer til at ligge uden for den såkaldte bufferzone for Fyrkat, som netop er udnævnt til Unesco-verdensarv.

Borgmester Mogens Jespersen forsikrer, at højhuset ikke ligger i bufferzonen for verdensarv. Arkivfoto: Bo Lehm

- De har fortalt os, at vi ikke skal lave hele Hobro om som i vikingetiden, bare fordi vi er blevet verdensarv, forsikrede Mogens Jespersen om.

Det var svar til Malene Ingwersen, som antydede, at et højhusprojekt i Hobro kan være i karambolage med verdensarven.

Ved Aggersborg, som også er kommet i den fornemme klub, indføres der en "no go-zone" på 20 kilometer for vindmøller, fortalte hun.

Klochhuset i Jernbanegade er i sørgeligt forfald. En lokal erhvervsmand vil jævne det med jorden og bygge et højhus i 15 etager. Foto: Martin Damgård

Christian Johnson fra Konservative tror ikke, at alle i Hobro vil føle, at udsigten spoleres. Konservative støtter, at den demokratiske proces "rulles ud" og at borgerne høres.

Ja til høring på otte uger

Jørgen Pontoppidan (V) advarede byrådet om, at de lader sig "gribe af en tendens". Om man kalder det fallossymbol eller babelstårn, han er imod det.

Dengang han var borgmester i Hobro, sagde byrådet heldigvis nej tak til højhusprojekter på Hobro Havn. Det glæder Jørgen Pontoppidan sig over i dag.

Højhusbyggeriet ved vandtårnet (på Randersvej, red.), som i dag er motel, er en rædsel. Byplanlægning i Aarhus er kørt helt af sporet. Jørgen Pontoppidan, byrådsmedlem for Venstre i Mariagerfjord Byråd

Socialdemokraten Thomas Høj kan ikke kan se ideen med at bygge et højhus så tæt på vand; Vester Fjord. Han synes, det er voldsomt at øge højden på byggeri fra de nuværende fire etager til 15 i lokalplanen.

- Den eneste begrundelse må være at komme af med en grim bygning. Hvis vi sender lokalplanen i høring, skal der komme gode begrundelser, for at jeg vil sige ja, lod han forstå.

Modstandere af højhusbyggeriet i Jernbanegade i Hobro sendte 14. september 2023. en ballon til vejrs for at visualisere, hvor højt det kommende byggeri bliver, hvis det vedtages. Foto: Henrik Bo

Byrådet får det sidste ord i højhussagen på et møde før jul.