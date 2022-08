Sådan er nordjysk by gået fra dårlig omtale til stor succes

ASAA:- Da vi i 2017 etablerede Samrådet Østkysten, var der mange ting, som var trælse i Asaa. Rigtig trælse. I dag er stemningen fuldstændig vendt. Hele byen arbejder sammen, og det har gjort, at Asaa ikke længere er en by i afvikling, men det modsatte.

Det siger Thomas Pedersen, der er formand for Samrådet Østkysten, som har samtlige 31 foreninger og institutioner i Asaa som medlemmer, der arbejder sammen om at udvikle deres fælles hjem.

- For 10 år siden var der 170 huse til salg i Asaa ... i dag er der 20. Og de bliver solgt. Vi er gået fra at være en soveby i afvikling til at være ret præcist det modsatte, siger han.

Thomas Ø. Pedersen er formand for Samrådet Østkysten og er med i brandinggruppen, kasserer i Jernstøberiet - og elsker Asaa, som han er meget glad for ikke længere er en småsur soveby. Foto: Kim Dahl Hansen

Struktur på opgaverne

Næstformand i samrådet, Jørgen Severinsen har været med helt fra begyndelsen og har især haft fokus på strukturen og på, at alle skal have et nemt og hurtigt overblik over, hvad de andre foreninger og institutioner har gang i.

- Jeg har arbejdet i fem år for at få det på plads, og nu sidder strukturen lige i skabet. Alle i organisationen ved, hvad de andre gør, og det var lige præcis målet, da vi gik i gang, siger han.

Jørgen Severinsen er næstformand i Samrådet Østkysten, og han har især brugt tiden siden 2017 på at skabe den struktur, der i dag gør, at man i Asaa har et samlet overblik over hvad der sker i byen. Foto: Kim Dahl Hansen

I dag er rigtig mange af de 1.094 indbyggere i Asaa engageret i frivilligt arbejde i en eller anden form - enten organiseret under Samrådet Østkysten eller i en af byens 25 foreninger. Eller flere steder, hvilket mange er.

Samrådet Østkysten har 60 meget aktive mennesker, som er organiseret meget stringent, hvilket giver overblik.

- Vi har opbygget en struktur på de opgaver, der hører til under os. Det handler blandt andet om bosætning, koordinering af foreningernes aktiviteter, byforskønnelse, fundraising, branding og udgivelse af blad. Desuden har vi en bredt sammensat styregruppe, der arbejder med den overordnede udvikling af byen. Endelig får alle tilflyttere besøg af en velkomstgruppe, der ønsker velkommen og guider dem lokalt, samt har gavekort med fra byens forretninger, foreninger og håndværkere, siger Jørgen Severinsen.

Vi vil have de sårbare med

- Desuden er vi ved at sætte gang i et projekt, der handler om, at vi vil hjælpe mennesker med fysiske og psykiske problemer med i byens fællesskaber. Det er velkendt, at man som ofte får en dårligere økonomi, hvis man bliver langtidssyg og at mange trækker sig fra de fællesskaber de ellers har i foreningslivet. Vi vil som den første by i Danmark arbejde på at hjælpe denne gruppe med i fællesskabet uden at de skal betale kontingent, siger Johnny Sort, der er ophavsmand og tovholder på projektet, som skal finansieres via fonde og overskud fra forskellige arrangementer i byen.

Sammenhold og flere børn

Og hvad er det så man får, hvis man flytter til Asaa.

- Man får sammenhold på tværs af byens liv, en fantastisk natur, en god skole med 80 elever, der bliver til flere fordi børnetallet vokser, et rigtig godt supermarked, kort afstand til Aalborg og en by, hvor man hilser på alle man møder - også turisterne, som der er mange af, siger Ulla Plougmann Kristensen, der er kasserer i Samrådet Østkysten og desuden er aktiv bosætningsudvalget, Bladet Østkysten og Asaa Havnemuseum og dermed er meget typisk for de Asaa-borgere, der har været med til at vende udviklingen i den lille kystby. Som altså ikke længere er en hensygnende, småsur soveby, men en by, der har taget ja-hatten på. Og måske ender med at blive kåret til Årets Landsby senere på året.

De nominerede til Årets Landsby Asaa og Voerså, begge i Vendsyssel, samt Holtug på Sjælland. Bag nomineringen står Landdistrikternes Fællesråd, landsforeningen Landsbyerne i Danmark samt Forenet Kredit. Asaa og Voerså får besøg af priskomiteen søndag 21. august - selve kåringen finder sted lørdag 1. oktober. VIS MERE